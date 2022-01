Diyarbakırlı engelli gençten örnek davranış: Yazın yetiştirdiği su kabaklarını kış mevsiminde kuşlar için yuva yaptı

Diyarbakır’da, doğuştan konuşma engelli olan 23 yaşındaki Şahin Aktaş, sosyal medyada izlediği videoların etkisinde kalarak kuşların üşümemesi için oturdukları evin bahçesine su kabaklarından yuva yapıp her gün bakımını yapıyor. Aktaş’ın bu örnek davranışı ailesini ve çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesine bağlı Murat Taşı küme evlerinde ikamet eden Şahin Aktaş (23), oturdukları evin bahçesinde herkese örnek olacak bir çalışma gerçekleştirdi.

Konuşma engelli olduğu için kendini rahat ifade edemeyen Aktaş, sosyal medya hesabından her gün çeşitli videolar izlerken kuşların üşümemesi için neler yapacağını araştırdıktan sonra su kabaklarından yuva yapıldığını görüp harekete geçti.

Oturdukları evin bahçesinde yaz mevsiminde su kabaklarını yetiştirmeye başlayan Aktaş, kış mevsiminde kuşlar üşümesin diye su kabaklarını ağaçların dallarına asarak kuşların yuva bulmalarını sağladı. Her gün kabakların bakımlarını da yapan Aktaş, kuşların yiyecek bulabilmesi için de içerisine yem bırakıyor. Aktaş, kendisi gibi engelli olan bireylere örnek olsun diye de sosyal medya hesabından paylaşıyor.



“Kabakları kuşlara yuva olsun diye ağaçlara asıyor”

Kardeşi ile çok gurur duyduklarını anlatan ağabey İbrahim Aktaş (26), “Şahin şu anda 23 yaşında ve doğum sırasında geçirdiği havale nedeniyle konuşma engelli ve kendini dile getiremiyor. Şahin internette izlediği videolardan esinlenerek kabakları soğuk kış gecesinde hayvanlar üşümesin diye bir sabah baktığımızda tüm ağaçlara kabakların içini açıp kuşlara yuva olsun diye astığını gördük. Şahin’in bu durumuna bizlerde ailesi olarak destekçisi olduk” dedi.



“Biz ailesi olarak şahin ile gurur duyuyoruz”

Aile olarak hep yanında olduklarını belirten Aktaş, “Şahin konuşamıyor ama bizler ailesi olarak kendisini çok seviyoruz. Şahin hayvanları çok seviyor ve bundan kaynaklı olarak bizlerden habersiz mutfağa girip ekmek ile buğday cebine bırakıp oturduğumuz köyün yoluna, dağlık yerlere gidip hayvanlara yem bırakıyor. Konuşamadığı için hayvanların onu anladığını düşünerek, sürekli onlarla yakın olup dertlerini onlara anlatıyor. Biz ailesi olarak şahin ile gurur duyuyoruz. Sonuna kadar destekçisiyiz ve hayvan sevgisi olduğu için kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

