Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun sesine de hasret kaldık

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 879´uncu günde de devam etti. 2015 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için eylemini sürdüren Sevdet Demir, "Biz onun sesine de hasret kaldık. Her gün onun elbisesiyle fotoğraflarıyla kalkıp oturuyoruz. Her gün 2 rekat namaz kılıyorum, oğlum rüyama gelsin, diye. İçim yanıyor" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 879 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

'OĞLUM GEL, TESLİM OL'

Diyarbakır´ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşındayken kaçırıldığını belirttiği Fatih için evlat nöbetini sürdüren Sevdet Demir, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğlunu çok özlediğini belirten Demir, "7 yıldır oğlum kayıp. Oğlum buradan gönderilmiş. Biz oğlumun buradan gittiğinden emin olduğumuz için buraya geldik. 3 yıldır biz burada, çadırın altında yaz kış demeden eylemimizi sürdürüyoruz. Gelene kadar da biz gitmeyeceğiz. Biz onun sesine de hasret kaldık. Her gün onun elbisesiyle fotoğraflarıyla kalkıp oturuyoruz. Her gün 2 rekat namaz kılıyorum, oğlum rüyama gelsin, diye. İçim yanıyor. Oğlum gelene kadar ben gitmeyeceğim. Oğlum beni duyuyorsan gel, teslim ol. Fırsat varsa kaç gel, gel devlete teslim ol. Devlet adaletlidir. Devlet size bir şey demiyor. Her zaman sofra kurduğumda senin tabağın, kaşığın eksiktir, diye lokmalar boğazımdan geçmiyor. İçim yanıyor. Artık dön gel" dedi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-01-28 12:12:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.