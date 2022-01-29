Kitapseverler Forum AVM'de buluşuyor

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Forum Diyarbakır AVM'nin ortaklaşa gerçekleştireceği kitap mezadı kitap severlerle buluşmaya devam ediyor.

Bolca kitabın açık artırma usulüyle okuyucularla buluştuğu kitap mezadında kitap severler bulamadıkları ya da satmak istedikleri kitapları mezada getirerek 1 TL'den başlayan fiyatla açık arttırma usulüyle kitap severlerle buluşturmuş olacak. Kitaplar raflarda kalmasın mottosuyla devam eden kitap mezadının Forum Diyarbakır AVM'de her ayın son cumartesi gününde farklı mekanlarda kitap severlerle buluşturulacağı belirtildi.

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