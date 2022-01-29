Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven: “ Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir” "Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven: “ Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir” "Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli"

İHA

Uzmanlar uyarıyor, soğuk havaların iyice kendini hissettirdiği bugünlerde birçok hastalığın yanında kadınlarda enfeksiyon sonucu oluşan sistit oluşumu sıklıkla görülebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla gideriliyor" dedi.

Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven: “ Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir” "Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli"

Uzmanlar uyarıyor, soğuk havaların iyice kendini hissettirdiği bugünlerde birçok hastalığın yanında kadınlarda enfeksiyon sonucu oluşan sistit oluşumu sıklıkla görülebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla gideriliyor" dedi.
Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, idrar yolları ve mesanenin bakteriler tarafından enfekte olması sonucu ortaya çıkan bakterilerin mesanenin astarına sabitlenmesiyle bu alanın tahriş olmasına ve iltihaplanmasına neden olan, şiddetli ağrıya ve sık idrara çıkmaya neden olabilen sistit atakları ve vajinal enfeksiyonların oluşmaması için kadınlara önerilerde bulundu.
İdrar yollarının sıvıyı sürekli dışarı akıtmasıyla bakterileri vücuttan attığını ve sıcak havaların düşmesiyle vücuttaki idrar miktarının azaldığını, bakterilerin dışarı atılamadığın, bununda sistit atağa neden olabileceğini belirten Seven, ”Soğuk havalarda sistit atak ve vajinal enfeksiyonlar çok sık görülür, enfeksiyon ve sistit atağın oluşumunu engellemek için, günde iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli. Vücudun sıkı tutulması gerekmektedir. Bunlar enfeksiyon miktarını düşürüp sistit ataklarının oluşmasını engeller” diye konuştu.

“Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir”
Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla giderildiğini aktaran Seven, ”Kadınların pamuklu ve sıkmayan çamaşır giymeleri gerekli. Diğerleri enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlar. Bitkisel tedavi bu hastalıkların oluşumunda oldukça etkilidir. Turna yemişi bitkisi şuan günümüzde pek çok bitkisel ilaç içerisinde de yer alır. Hem gebeler hem de gebe olmayan kadınlar enfeksiyona giderilmesi için bunun bitkisini veya suyunu kullanabilir” şeklinde önerilerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 10 ayda 2 bin 500 hasta, geleneksel ve tamamlayıcı tıpla tedavi oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 10 ayda 2 bin 500 hasta, geleneksel ve ...
Evlat nöbetindeki anne Sevdet Demir: “Kendi rızan ile gelmezsen hakkımı helal etmiyorum”
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne Sevdet Demir: “Kendi rızan ile ...
Diyarbakır’da ‘Veri avı’ operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da ‘Veri avı’ operasyonunda 2 kişi ...
Kitapseverler Forum AVM'de buluşuyor
YEREL HABERLER Kitapseverler Forum AVM'de buluşuyor
Uzman diyetisyen Yakut, hipotiroidi hastaların beslenme konusunda ciddi uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Uzman diyetisyen Yakut, hipotiroidi hastaların ...
Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler (2)
YEREL HABERLER Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ...
Diyarbakır’da sağlık ekipleri, yoğun kar yağışında vatandaşların imdadına koştu
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sağlık ekipleri, yoğun kar yağışında ...
Fiyat farkı ödemesi kamu müteahhitlerin beklentilerini karşılayamadı
YEREL HABERLER Fiyat farkı ödemesi kamu müteahhitlerin ...
Diyarbakır'da vatandaşlar Fiskaya’daki kentsel dönüşümden memnun
YEREL HABERLER Diyarbakır'da vatandaşlar Fiskaya’daki kentsel ...
DİSKİ, abone sayısını 445 bin 447’ye çıkardı
YEREL HABERLER DİSKİ, abone sayısını 445 bin 447’ye çıkardı
Bağlar mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı
YEREL HABERLER Bağlar mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı
Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol’ çağrısı
YEREL HABERLER Ailelerden evlatlarına ‘teslim ol’ çağrısı
Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ...
Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ettiler
YEREL HABERLER Ebrar'ı kaçırıp dövdüler; o anları kayda alıp tehdit ...
Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun sesine de hasret kaldık
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Oğlumun sesine de hasret ...
Diyarbakırlı engelli gençten örnek davranış: Yazın yetiştirdiği su kabaklarını kış mevsiminde kuşlar için yuva yaptı
YEREL HABERLER Diyarbakırlı engelli gençten örnek davranış: Yazın ...
Hayvan sever kimliğiyle bilinen kuyumcu, oda başkanlığı için destekçileriyle esnaf ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Hayvan sever kimliğiyle bilinen kuyumcu, oda ...
Forum Diyarbakır AVM’de sömestr heyecanı başladı
YEREL HABERLER Forum Diyarbakır AVM’de sömestr heyecanı başladı
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
YEREL HABERLER Çantayı kaptılar ama kaçamadılar
Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ: “ Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış” “ Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunmakta. Bunun 5 gram üzerinde olması kriz riskini yüzde 25 artırmakta”
YEREL HABERLER Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans ...
Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.