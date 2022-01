Soğuk havalar 'sistit' oluşumunu artırıyor Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven: “ Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir” "Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli"

Uzmanlar uyarıyor, soğuk havaların iyice kendini hissettirdiği bugünlerde birçok hastalığın yanında kadınlarda enfeksiyon sonucu oluşan sistit oluşumu sıklıkla görülebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, "Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla gideriliyor" dedi.

Memorial Diyarbakır Hastanesinde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gamze Akın Seven, idrar yolları ve mesanenin bakteriler tarafından enfekte olması sonucu ortaya çıkan bakterilerin mesanenin astarına sabitlenmesiyle bu alanın tahriş olmasına ve iltihaplanmasına neden olan, şiddetli ağrıya ve sık idrara çıkmaya neden olabilen sistit atakları ve vajinal enfeksiyonların oluşmaması için kadınlara önerilerde bulundu.

İdrar yollarının sıvıyı sürekli dışarı akıtmasıyla bakterileri vücuttan attığını ve sıcak havaların düşmesiyle vücuttaki idrar miktarının azaldığını, bakterilerin dışarı atılamadığın, bununda sistit atağa neden olabileceğini belirten Seven, ”Soğuk havalarda sistit atak ve vajinal enfeksiyonlar çok sık görülür, enfeksiyon ve sistit atağın oluşumunu engellemek için, günde iki buçuk litre su tüketmeliyiz. Kafein içeren içeceklerden uzak durulmalı bunun yerine portakal suyu gibi C vitamini yüksek sıvılar tüketilmeli. Vücudun sıkı tutulması gerekmektedir. Bunlar enfeksiyon miktarını düşürüp sistit ataklarının oluşmasını engeller” diye konuştu.



“Bitkisel tedavi yöntemleri sistit ataklarının oluşmasında oldukça etkilidir”

Kadın üreme yollarında bu dönemlerde sıklıkla oluşan sistit atakları ve vajinal enfeksiyonlarını bitkisel tedavi yöntemleriyle rahatlıkla giderildiğini aktaran Seven, ”Kadınların pamuklu ve sıkmayan çamaşır giymeleri gerekli. Diğerleri enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlar. Bitkisel tedavi bu hastalıkların oluşumunda oldukça etkilidir. Turna yemişi bitkisi şuan günümüzde pek çok bitkisel ilaç içerisinde de yer alır. Hem gebeler hem de gebe olmayan kadınlar enfeksiyona giderilmesi için bunun bitkisini veya suyunu kullanabilir” şeklinde önerilerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.