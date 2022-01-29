Modacı Andıç; "Pandemi sürecinde en çok Türk markası kumaşlar ilgi gördü"

Ünlü moda tasarımcısı Cafer Andıç, dünyayı etkileyen korona virüs salgını sırasında en çok Türk markası kumaşların ilgi gördüğünü açıkladı.

Kumaş ithalatı ve ihracatı konusunda Türkiye’de ilk akla gelen isimlerden olan Andıç, Türkiye’de yüksek standartlara sahip kaliteli kumaşlar üretildiğini söyledi. Pandemi sürecinde sektörde bir dar boğaz yaşansa da başta Fransa ve İtalya olmak üzere Rusya, Dubai, Kuveyt, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de özellikle İzmir’de pek çok eğitim kurumuna ders verdiğini ve İzmir’in ünlü isimleri ile modacılarına kumaş desteği sağladığını belirten Andıç, Türk kumaşının dünyada daha da fazla tercih edilir hale gelmesi için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.



İzmir'de defile

Yapacağı projeler ile ilgili bilgi veren Cafer Andıç, İzmir'de defile yapacağını da söyledi. Andıç, "Yapacağım projelerle Türk kumaşının çok daha iyi yerlere gelmesini sağlamak istiyorum. Önümüzdeki süreçte Türkiye, kumaş ve moda konusunda çok iyi noktalara gelecek, büyük başarılara imza atacak. Bu kapsamda yakın zamanda İzmir’de büyük bir defile düzenleyeceğiz. Bu defilede pek çok ülkeden ünlü modacılar ve tasarımcıları İzmir’e gelecek. Türk kumaşlarının kullanıldığı tasarımlar moda severlerle buluşacak. Bu sayede ülkemizin ekonomisine de katkıda bulunacağız” dedi.

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