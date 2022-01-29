Diyarbakır’da karla mücadele devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşandığı kent genelinde başladığı tuzlama, temizleme ve yol açma çalışmalarını boyunca aralıksız sürdürdü.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Gece etkili olan kar yağışında Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent merkezi ve kırsal ilçelerde 111 araç ve 190 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada trafik ve yaya güvenliği için buzlanmalara karşı kentteki tüm ana arterlerde, hastane girişlerinde gece tuzlama, temizleme ve yol açma çalışması yaptı.

Kırsal mahallelerde de çalışmalarına devam eden ekipler, 11 bin 596 kilometrelik kar küreme çalışma yürüttü, 1029 mahallede ise kar nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açtı. Ekipler, 18 mahallede ise yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar yağışı nedeniyle günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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