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Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı

DHA

Eşeğini donmak üzereyken kar yığınından kurtardı


Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da Abdullah Karacadağ, donmak üzereyken bulduğu eşeğini, kürekle karları temizleyerek çıkardıktan sonra ahıra götürdü.
Bağlar ilçesi kırsal Karacadağ Mahallesi´nde, geçen hafta etkili olan kar yağışında, gece kontrol için ahıra giden Abdullah Karacadağ, eşeğini göremedi. Çevrede yakınlarıyla arama yapan Karacadağ, ahıra yakın yerde 1,5 metreyi aşan kar altında donmak üzere olan eşeğini fark etti. Karacadağ, sadece başı dışarıda olan hayvanı, kürekle karları temizleyerek kurtardı. Eşeğini ahıra götüren Karacadağ, battaniyeye sarıp, veterinere haber verdi. Ahıra gelen veterinerin kontrol ettiği eşeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL
2022-01-29 15:04:13

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