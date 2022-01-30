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Evlat nöbetindeki anne: Bizi burada acılı olarak bırakma

DHA

Evlat nöbetindeki anne: Bizi burada acılı olarak bırakma


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 255 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti 881'inci günde de sürüyor. 2017 yılında kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Zafer için Samsun'dan gelerek eyleme katılan Sabire Aydın "Hiçbir zaman geç değil, devletimize teslim ol, bizi burada acılı olarak bırakma" dedi.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 881 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 34 oldu.
'GELİN DEVLET SİZE KUCAK AÇTI'
2017'de tatil için gittiği İzmir'de kaçırıldığını belirttiği oğlu Zafer Aydın için evlat nöbetini sürdüren Sabire Aydın, 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu:
"Oğlum yaz tatili için 2017 yılında İstanbul'a gitti. 'Hem çalışırım hem de gezerim' demişti. İstanbul'da 3 ay kaldıktan sonra İzmir'e geçtiğini öğrendim. Bir hafta orada kaldıktan sonra kayboldu. 4 yıldır haber alamıyorum, oğlumu kandırıp kaçırdılar. Oğlumu HDP'den istiyorum, nereye götürdükleri belli, yaptıkları iş de belli. Oğlum Zafer, beni duyuyorsan; biliyorum yavrum kandırıldın ve götürüldün. Hiçbir zaman geç değil, devletimize teslim ol, bizi burada acılı olarak bırakma. Tüm çocuklara da sesleniyorum buradan, gelin devlet size kucak açtı, bizim her zaman açık size kucağımız, dönün, bizi burada acılı ağlayarak bırakmayın. Hepiniz dönün gelin. Buradan devlet büyüklerime, siyasi partilere sesleniyorum, bizi duysunlar görsünler, derdimize ortak olsunlar ve bu çocukları getirsinler."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2022-01-30 11:31:10

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