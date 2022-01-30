Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden kitap mezadı

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin her ay farklı bir mekanda düzenlediği kitap mezadı devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kitapseverlerin yoğun ilgisiyle düzenlediği kitap mezadı, Forum AVM’de gerçekleşti. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca vatandaşların özellikle basımı bitmiş olan kitaplara ulaşabilmesi ve ellerinde bulunan okunmuş kitapları satabilmeleri için düzenlenen mezada katılanlar, 1 liradan başlayan fiyatlarla okudukları kitapları satma veya başka kitaplarla değiştirme imkanı buluyor. Kitapseverler felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, bilim, teknoloji, sanat, psikoloji, ekonomi, edebiyat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sinema, tiyatro, müzik, resim gibi Türkçe, Arapça, Osmanlıca, Farsça, Almanca, İngilizce dillerinde eski ve yeni sahafiye eserleri açık artırma yoluyla uygun fiyata alma şansı yakalıyor.

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