Diyarbakır’ın Dermanbabası’sı kapı kapı dolaşıp sıcak yemek dağıtıyor

Diyarbakır'da, yaptığı insani yardımlarla tanınan Dermanbaba lakaplı hayırsever Yılmaz Acu, sosyal dayanışma örneği sergiliyor. Acu, kentin birçok noktasında bulunan fakir ve yardıma muhtaç ailelere yemek dağıtıyor.

Diyarbakırlıların Robin Hood’u olarak tanınan Yılmaz Acu, bugüne kadar binlerce hastaya umut oldu. Acu, pandemide de çalışmalarına ara vermeden vatandaşların hizmetine koşmayı çalıştı. Son günlerde yaşanan kar yağışlarında da ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmayan Dermanbaba, bu kez de her gün kentin birçok noktasında bulunan yardıma muhtaç yaklaşık 250 aileye motosikletiyle sıcak yemek ulaştırdı.

Bağlar Belediyesi'nde görev yapan ve motoruyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Yılmaz Acu, Bağlar, Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde oturan ihtiyaç sahiplerini her gün ziyaret ederek onlara hem lokantalardan temin ettiği sıcak yemekleri hem de Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun verdiği gıda kartlarını dağıtıyor.



“En büyük destekçim Başkan Beyoğlu’dur”

Kendisine bu görevi Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun verdiğini ve kendisinin de büyük bir keyifle üstlendiğini belirten Acu, "Kamu kurum ve kuruluşlardan aldığım 3 çeşit sıcak yemekleri ve bunun yanı sıra Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun ihtiyaç sahibi aileler için hazırlattığı gıda kartlarını Diyarbakır'ın merkez ilçelerinde bulunan fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyorum. Her gün yaklaşık 250 aileye ulaşıyorum. Başkanımız çok mağdur olan ailelerin evlerine gelip ziyaret ederek maddi, manevi, gıda, evde sorunları varsa ev eşyasına kadar alıp yardımcı oluyor. Bu yardımlar konusunda bana destek olan Hüseyin Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

