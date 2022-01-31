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HDP önünde nöbetteki anne: İki evlat acısı çekiyorum 

DHA

HDP önünde nöbetteki anne: İki evlat acısı çekiyorum 


Selim KAYA-Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 882'nci günde de sürüyor. 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojhat için evlat nöbetini sürdüren Necibe Çiftçi, "Büyük oğlum Sami de (30) kardeşini kurtarmak için canından oldu. Bir gece evimizin etrafını sardılar ve oğlum Sami'yi ahıra götürüp elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra şehit ettiler. Ben şu anda iki evlat acısı çekiyorum. Şimdi tek amacım oğlum Rojhat'a kavuşmak" dedi.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 882 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.
'İKİ EVLAT ACISI ÇEKİYORUM'
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2015´te kaçırılan oğlu Rojhat için HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Necibe Çiftçi, büyük oğlu Sami'nin kardeşini kurtarmak için girişimlerde bulunduğundan bir grup PKK'lı terörist tarafından 2017'de öldürüldüğünü belirtti. Oğlu Sami´nin 4 çocuğuna da kendisinin baktığını söyleyen Çiftçi, şunları söyledi:
"Oğlum HDP ve PKK tarafından kaçırıldı. Diğer oğlum Sami, her yerde kardeşini arıyordu. Biz köyde yaşıyorduk. Bir gece bir grup PKK'lı terörist gelip bizim evi sardı. Onlar silahlıydı, biz silahsızdık. Benim evladımı alıp bir ahıra götürdüler. Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. 4 çocuk babasıydı. Ben şu anda iki evlat acısı çekiyorum. Bir evladımı dağda, mağaralara mahkum etmişler. Ben dağdaki oğlumu istiyorum. Yeter artık. Oğlum eğer anneni dinliyorsan, görüyorsan dön gel. Bak senin ağabeyini PKK şehit etti. Onlar senin kardeşini öldürdü. Annen seni burada bekliyor. Kar, kış, yağmur, çamur, pandemi demeden burada mücadeleme devam ediyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN
2022-01-31 12:55:06

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