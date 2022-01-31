Millet kıraathanesi ve kitap kafeler öğrencilerin ikinci evi oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Millet Kıraathanesi ve kitap kafeler okulların sömestr tatiline girmesiyle öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, Kent Meydanı, Tema Park ve Kardeşlik Parkı Kitap Kafe okulların sömestr tatiline girmesiyle beraber sınava hazırlanan ve kitap okumak için gelen gençlerin ikinci evi oldu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca Yenişehir’de Millet Kıraathanesi, Bağlar’da Kardeşlik Parkı, Kayapınar’da Kent Meydanı ve Tema Park Kitap Kafe kütüphaneleri her gün 08.00 21.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet veriyor. Havaların soğumasıyla beraber sıcak bir ortamın olduğu ve ev ortamları kalabalık olan aile fertlerinin sessiz bir ortama ihtiyaç duymasıyla beraber Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafeler, sınavlara hazırlanan öğrencilerin uğrak mekanı oldu. Sıcak ve sessiz bir ortamda ders çalışan ve kitap okuyan gençlere ücretsiz çay ikramları da yapılıyor. Farklı şair ve yazarların seçkin eserlerinin yer aldığı kütüphaneden de faydalanan öğrenciler, millet kıraathanesi ve kitap kafelerin kentte hizmette olmasından memnun olduklarını ifade etti. Ders çalışmak için kitap kahveye gelmeyi tercih eden Habip Polat, bu tür mekanların gençlerin yararına olduğunu söyledi. Polat, “Geçen yıl okul öncesi öğretmenliğinden mezun oldum, bu yıl da kamu personel sınavına evde çalışmayı düşündüm ama odam buz gibiydi. Evde olmayınca Büyükşehir Belediyesinin olanaklarından yararlanmaya çalıştım. Bunun dışında evdeki durumlardan dolayı en iyisi kütüphane dedik. Burada derslerimizi çalışıyoruz, çay ve kahve içiyoruz. Burada olanaklarımız daha çok, rahatız" dedi.

KPSS’ye hazırlanırken evden daha çok verim aldığı için kitap kahvede ders çalışmayı tercih ettiğini belirten Dilek Biçer, “Derslerime daha fazla odaklanıyorum daha fazla verimli geçtiği için kütüphaneyi tercih ediyorum. Konfor acısında da çok iyi buldum’’ diye konuştu.

Ev ortamında hiç çalışamadığını, ortamdan dolayı ders çalışmak için kitap kahveyi tercih ettiğini dile getiren Remziye Aldemir, “Burayı tercih etmemin nedenlerinden ilki evde imkanlar çok sıkıntılı, ev ortamında hiç çalışamıyorum, evde küçük yeğenim var. Buraya geldiğim zaman herkes çalışıyor, bu beni de çok motive ettiği için daha fazla çalışma isteği duyuyorum. Bundan dolayı burayı tercih ediyorum“ şeklinde konuştu.

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