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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Şark Bülbülü’ Celal Güzelses kabri başında anıldı

İHA

‘Şark Bülbülü’ Celal Güzelses kabri başında anıldı

"Şark Bülbülü" olarak bilinen Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses, vefatının 63’üncü yıl dönümü dolayısıyla Mardin Kapı Asri Mezarlığında bulunan kabri başında anıldı.
Türk Halk Musikisinin usta isimlerinden olan sanatçı Celal Güzelses’in torunu Celal Güzelses’in de aralarında bulunduğu sanatçılar Bedri Ayseli, Hüsamettin Subaşı, Zafer Gündoğdu, Tuncay Kemertaş, Recep Kaymak Celal Güzelses’in kabrinin başına gelerek dua edip Fatiha okudu.
Torun Celal Güzelses yaptığı açıklamada, Ahmet Arif, Süleyman Nazif, Cahit Sıtkı Tarancı, Ali Emiri gibi isimlerin Diyarbakırlı olduğunu ancak mezarlarının İstanbul ve Ankara’da olduğunu dile getirerek Diyarbakır’da doğan, büyüyen ve vefat eden sanatçılardan sadece Celal Güzelses’in kabrinin Diyarbakır’da olduğunu ifade etti.
Vali Münir Karaloğlu’nun talimatları doğrultusunda Celal Güzelses’in mezarının yenilendiğini hatırlatan Güzelses, Vali Karaloğlu’na gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.

“O her şeye layıktı mekanı cennet olsun”
Bedri Ayseli ise Celal Güzelses’in şarkılarıyla büyüdüklerini belirterek, “Eğer biz bir yere kadar gelmişsek onun sayesinde gelmişiz, onun okuduğu eserle TRT’lere kadar gelmişiz. Ne mutlu ki Diyarbakır’ımızda böyle bir duayen yaşamış. O her şeye layıktı, mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi, merhum sanatçı Celal Güzelses’in kabrini önceki yıl yenilemişti.

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