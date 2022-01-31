Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gedi. Kadınlı, erkekli iki grup arasında yaşanan kavga DHA muhabirinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü. Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN
2022-01-31 18:46:15
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