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Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada

DHA

Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada


Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, müzik sesinin yüksek olduğu, düğün konvoyundaki cipin camından sarkan kişi, tabancayla havaya doğru rastgele ateş açtı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada tepki çekti. 
Olay, dün akşam, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün çıkışı araç konvoyu oluşturan bir grup, kornalara basıp, yüksek sesli olarak müzik açtı. Konvoydaki cipin camından sarkan kimliği belirsiz kişi de tabancayla havaya doğru rastgele 4 el ateş etti. Bu anlar, araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-02-01 14:16:30

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