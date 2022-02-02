Yenişehir Belediyesi çalışanlarından kan bağışı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi çalışanları, Kızılay’ın kan bağış kampanyasına katılarak kan verdi.

Yenişehir Belediyesi çalışanları kan ihtiyacının arttığı, pandemi nedeniyle de kan bağışının düştüğü bu dönemde Kızılay’ın Belediye Hizmet Binası içerisine kurduğu kan bağış standına duyarlılık göstererek kan bağışında bulundu.

Kızılay Gezici Kan Alma Birimi tarafından Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası içerisine kurulan standa kan vermek isteyen belediye çalışanlarının önce kan değerleri kontrol edilerek kan bağışını gerçekleştirdi.

Kan bağışında bulunmanın, kişinin kendi sağlığının korunmasında da önemli olduğunu belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Vatandaş olarak Kızılay’ın kan stoklarının azalmaması için üzerimize düşeni yapmalıyız. Hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza da göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kan Bağış standında görevli sorumlu Doktor Esmat Alizai, Kan Bağış kampanyasına vermiş oldukları destekten dolayı Kaymakamı Beşikci’ye teşekkür ederek, "Bir kişiden alınan 475 mililitre kan üç kişinin hayatını kurtarmaktadır. Kan vermenin kişiye kalp krizini önleme, emboli atma riskini azaltma, vücuttan toksik maddeler ile kötü kolesterolü atma gibi faydaları bulunmaktadır. Biz Kızılay olarak erkeklere 3 ayda bir, kadınlara ise 4 ayda bir kan vermelerini tavsiye ediyoruz. Verilen kan en geç 90 gün içerisinde yenilenmektedir. Kan vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı sağlıkları ve başkalarının hayatlarını kurtarabilmek adına kan vermeye Kızılay'a davet ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.