Yenişehir Belediyesi çalışanlarından kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir Belediyesi çalışanlarından kan bağışı

İHA

Yenişehir Belediyesi çalışanlarından kan bağışı

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi çalışanları, Kızılay’ın kan bağış kampanyasına katılarak kan verdi.
Yenişehir Belediyesi çalışanları kan ihtiyacının arttığı, pandemi nedeniyle de kan bağışının düştüğü bu dönemde Kızılay’ın Belediye Hizmet Binası içerisine kurduğu kan bağış standına duyarlılık göstererek kan bağışında bulundu.
Kızılay Gezici Kan Alma Birimi tarafından Yenişehir Belediyesi Hizmet Binası içerisine kurulan standa kan vermek isteyen belediye çalışanlarının önce kan değerleri kontrol edilerek kan bağışını gerçekleştirdi.
Kan bağışında bulunmanın, kişinin kendi sağlığının korunmasında da önemli olduğunu belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, "Vatandaş olarak Kızılay’ın kan stoklarının azalmaması için üzerimize düşeni yapmalıyız. Hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olmaktadır. Bu nedenle herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kan bağışında bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza da göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Kızılay Kan Bağış standında görevli sorumlu Doktor Esmat Alizai, Kan Bağış kampanyasına vermiş oldukları destekten dolayı Kaymakamı Beşikci’ye teşekkür ederek, "Bir kişiden alınan 475 mililitre kan üç kişinin hayatını kurtarmaktadır. Kan vermenin kişiye kalp krizini önleme, emboli atma riskini azaltma, vücuttan toksik maddeler ile kötü kolesterolü atma gibi faydaları bulunmaktadır. Biz Kızılay olarak erkeklere 3 ayda bir, kadınlara ise 4 ayda bir kan vermelerini tavsiye ediyoruz. Verilen kan en geç 90 gün içerisinde yenilenmektedir. Kan vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı sağlıkları ve başkalarının hayatlarını kurtarabilmek adına kan vermeye Kızılay'a davet ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 3 ayda 2 ton 686 kilo uyuşturucu ele ...
Ucuz balık Diyarbakır’a ulaştı, ciğerin tahtı sallandı
YEREL HABERLER Ucuz balık Diyarbakır’a ulaştı, ciğerin tahtı ...
Altın fiyatları düştü, dolar ve kripto para yatırımcıları altına davet edildi Diyarbakırlı Kuyumcu Şeyhmus Türkan: "Kripto para kandırmadır, sonu ne olacağı tahmin bile edilmiyor"
YEREL HABERLER Altın fiyatları düştü, dolar ve kripto para ...
Diyarbakır Emniyeti ‘NARKO-ALAN 2.0’ birincilik ödülünü Bakan Soylu'nun elinden aldı NARKO-ALAN 2.0 projesiyle bugüne kadar 3 bin 280 olayda, 3 bin 701 şüpheli yakalandı, 346’sı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır Emniyeti ‘NARKO-ALAN 2.0’ birincilik ...
Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Çermik'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı izlendikten sonra yakalandı
YEREL HABERLER Bismil'de kasa hırsızları 200 saatlik kamera kaydı ...
İşportacı zabıtaları bıçakladı; 2 yaralı
YEREL HABERLER İşportacı zabıtaları bıçakladı; 2 yaralı
DTSO’dan çağrı: “Nusaybin Sınır Kapısı açılmalı”
YEREL HABERLER DTSO’dan çağrı: “Nusaybin Sınır Kapısı açılmalı”
HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin direnişi sürüyor
Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Düğün konvoyundaki cipten rastgele ateş açtı; o anlar ...
Eksim Holding’de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı
YEREL HABERLER Eksim Holding’de CFO pozisyonuna Bora Çermikli atandı
Bilgievi ve akademi lise öğrencileri sömestir tatilini eğlenerek öğrenerek geçiriyor
YEREL HABERLER Bilgievi ve akademi lise öğrencileri sömestir ...
Hastalıklardan ve Covid-19'dan korunmanın tercihi 'Zivzik narı'
YEREL HABERLER Hastalıklardan ve Covid-19'dan korunmanın tercihi ...
Yenişehir Belediyesindeki kursiyerler hem öğreniyor hem de yaptıklarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesindeki kursiyerler hem öğreniyor ...
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan ...
Diyarbakır’da vakalar arttı: Pandemi hastanesi ve covid kliniği olan hastanelerde yeni yatışlar için dizayn çalışması başladı Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Türk Tabipler Birliği Pandemi çalışma grubu üyesi Yardımcı Doç. Dr. Levent Akyıldız: “Özel hastanelerden de, özellikle yatakla ilgili sıkıntı baş gösterdiğine ilişkin bilgiler alabiliyoruz” “Çocuklar omicron varyantını daha hızlı yayabiliyor”
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vakalar arttı: Pandemi hastanesi ve ...
Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli yapıldı, organ ailesi oldular
YEREL HABERLER Çapraz nakille 4 kişiye aynı anda böbrek nakli ...
Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu ...
‘Şark Bülbülü’ Celal Güzelses kabri başında anıldı
YEREL HABERLER ‘Şark Bülbülü’ Celal Güzelses kabri başında anıldı
Diyarbakır’da besicilere tankerlerle su taşındı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da besicilere tankerlerle su taşındı
Son kullanma tarihi geçen yemeklik sos ve hamur kabartma tozları imha edildi
YEREL HABERLER Son kullanma tarihi geçen yemeklik sos ve hamur ...
Gözaltına alınan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, serbest bırakılarak izolasyona alındı Teröristlere saygı duruşunda bulunan DBP’li başkanın korona testi tekrar pozitif çıktı
YEREL HABERLER Gözaltına alınan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, serbest ...
HDP önünde nöbetteki anne: İki evlat acısı çekiyorum 
YEREL HABERLER HDP önünde nöbetteki anne: İki evlat acısı çekiyorum 
Covid-19 testi tekrar pozitif çıkan, gözaltındaki DBP İl Başkanı karantinaya alındı
YEREL HABERLER Covid-19 testi tekrar pozitif çıkan, gözaltındaki DBP ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.