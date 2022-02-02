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Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, evinden alınarak emniyete götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır

2022-02-02 14:48:21



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