Diyarbakır'a gelen iki aile, adres olarak HDP'yi göstererek evlat nöbetine katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 885. gününde de soğuk havaya rağmen devam ediyor. Ailelerin direnişine Muş ve İstanbul’dan iki ailenin katılmasıyla sayı 257’ye yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 885'nci gününde soğuk havaya rağmen sürüyor. Aileler, kararlılıkla PKK ve HDP'den çocuklarını istedi.



“Kızım 11 yaşındayken HDP’liler kaçırıp PKK’ya sattılar”

7 yıl önce PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Rozelin Uygaç için Muş Bulanık ilçesinden Diyarbakır HDP il binası önüne gelen baba Ali Uygaç, kızının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, “Kızım 11 yaşındayken HDP’liler kaçırıp PKK’ya sattılar. Tam 7 yıldır kızımdan haber alamıyorum. Kızımın hayali polis olmaktı. PKK ile HDP kızımı kaçırdı. Kızım gel devlete teslim ol” dedi.



“HDP, kardeşimi İstanbul’da götürdü”

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde 2014 yılında PKK terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırılan Gülizar Karakaya’nın ağabeyi Ayhan Karakaya, kardeşinin zorla dağa kaçırıldığını iddia ederek, “Kardeşim 2014 yılında HDP tarafından kaçırılıp PKK’ ya götürülmüş. Buradan sesimi duyuyorsa geri gelsin. Sesimi duyuyorsa ağabeyinin yanına gelsin, bekliyoruz. İnşallah sesimi duyar. Gelmeyene kadar gitmiyoruz” diye konuştu.

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