Diyarbakır'da 'Kelamdan Kaleme Hüsn-ü Hat' sergisi açıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince organize edilen 'Kelamdan Kaleme Hüsnü Hat' sergisinin açılışı yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca düzenlenen “Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu” takvimi kapsamında etkinlikler devam ediyor. Tarihi Ulu Cami yerleşkesi içinde bulunan Mesudiye Medresesi'nde düzenlenen serginin açılışı Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, Sanatkar Didem Gökhan tarafından yapıldı. Sergide Sanatkar Didem Gökhan’ın 40 eseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Semazen gösterisinin ardından açılış konuşmasını yapan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Çelik, unutulmaya yüz tutmuş hat geleneğini yaşatmak için etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kalbinden geçenleri eserlerine aktardığını belirten Sanatkar Didem Gökhan, deri ve farklı kağıt türleri üzerine yapılan eserlerden oluşan sergiye herkesi davet etti. Gökhan, “Hat sanatında genellikle soğuk bir hava olur ama kendi merakımı ve bakış açımı katarak hat sanatına farklı bir dokunuş yapmak istedim” diye konuştu.

Serginin 9 Şubat Çarşamba gününe kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebileceği belirtildi.

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