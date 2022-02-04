Diyarbakır'dan Van'a uzanan iyilik köprüsü

Diyarbakır’dan Van'ın Gürpınar ilçesindeki köy okullarına dostluk elini uzatan Yusuf öğretmen ve ekibi, Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla 150 köy okulu öğrencisine kışlık yardım desteğinde bulundu.

Gürpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Salihoğlu’nun daveti üzerine Gürpınar’a gelen öğretmen Yusuf Tümay ve ekibi, ilçe merkezine uzak olan köy okulu çocuklarına bot, mont, atkı, bere ve eldiven dağıtımı yapıp çocukların yüzünü güldürdü. Milli Eğitim Müdürü Salihoğlu, şehirlerin ve öğretmenlerin birbirleriyle koordineli gönül bağının sıklaşması gerektiğini, bu birlikteliğin ülkenin dört bir yanına ulaşılabilmesi adına çalışılması gerektiğini vurguladı.

Bu tür ihtiyaç sahibi dezavantajlı çocuklara ulaşmayı görev edindiğini, onların hayatına bir nebze de dokunabilmeyi katkıda bulunmayı istediğini ifade eden Yusuf Tümay öğretmen ise her çocuğun ülkenin, memleketin onur nişanesi olarak görev alacağını dile getirdi.

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