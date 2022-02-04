Yenişehir’de belediyesinden astım hastalarına özel yüzme kursu

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçe Belediyesi tarafından astım hastası çocuklara özel Yüzme Kursu açıldı. Çocukları astım tanısı almış aileler özel yüzme kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile İlçede Kış Spor Okulları kapsamında 14 branşta kurslar açıldı. Açılan kurslar içerisinde kapalı yüzme havuzunda Astımlı Hastalarına özel Yüzme Kursu da bulunuyor.

Sporun yaz kış mevsim gözetilmeden yapılmasının insan sağlığına faydaları olduğunu, özellikle de yüzme sporunun astımlı çocukların daha kaliteli nefes alabilmelerini sağladığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Bu yıl çok sayıda branşta Kış Spor Okullarımızı açtık. Her spor dalının mutlak surette faydaları olduğunu biliyoruz. Fakat biz en çok astımlı çocuklarımıza yönelik olarak açtığımız Yüzme Kursumuzu daha çok önemsiyoruz. Daha önce Astım tanısı almış çocuklarımızın bir aylık yüzme kursumuz sonucunda, sağlık personelimiz tarafından yapılan Solunum Fonksiyon Testi sonuçlarındaki değerlerinin azalmaya başlaması bizleri ve ailelerini çok sevindirdi. Bu nedenle çocuklarımızın takiplerini daha sağlıklı nefes alabilecekleri zamana kadar sürdüreceğiz" dedi.

Şehitlik Mahallesi Köşkler Spor Kompleksi'nde astım hastalarına eğitim veren Yüzme Kursu Eğitmeni Filiz Ensari ise iyi düzenlenmiş ve kişiye göre hazırlanmış yüzme programlarının ilaç kullanımını azalttığını belirterek,’’ Yüzme kursumuza katılan ve kardeş olan üç astımlı çocuğumuz artık rahatça uyuyabiliyor, haftada bir banyo yapmaya korkan çocuğumuz bile artık havuzun en dibine dalıp, 1015 saniye havuz dibinde kalabiliyor" diye konuştu.

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