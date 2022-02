Çevre dostu EKAY ile Karacadağ nefes aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin 50 yıllık çöp sorununu çözdüğü Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) Projesi ile Karacadağ ve çevresi kötü hava ve kokudan temizledi.

Büyükşehir Belediyesi, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla kentin kangrenleşmiş vahşi çöp depolama sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan, yapişletdevret modeliyle gerçekleştirilen proje ile Karacadağ bölgesinde oluşan duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi. EKAY Projesi'nin hayata geçmesi Karacadağ bölgesinde yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. EKAY, büyük bir çevre sorununu çözüme kavuştururken bölgede bulunan entegre tesisi de vatandaşların istihdamına katkı sunuyor.



“Hayvanlar düşük yapıyordu”

Karacadağ bölgesinde ikamet eden Ferit Demir, vahşi depolama yöntemiyle bertaraf yapıldığı dönemde çöplerin etrafa dağıldığını söyledi. Çöplerin yanması nedeniyle birçok olumsuzluklar yaşadığını belirten Demir, “Poşetlerinin etrafa yayılması, pis suyun akması nedeniyle hayvanlarımız zehirlenip düşük yapıyordu. Çöp nedeniyle belaya girmiştik. Başka yer de yoktu, herkes çöplerini buraya getiriyordu. Civar köyler dumandan, sineklerden rahatsız oluyordu” dedi.



“Şu an piknik dahi yapabilirsin”

Sorunun çözülmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dumandan yazın dışarıda, damda, balkonda yatamıyorduk, sineklerden dışarıda oturup çay içemiyorduk. Şu an üstünü kapatmışlar, düzenleme yapmışlar, koku, duman yok. Bütün yangını söndürmüşler, mikrop yayılmayacak. Çevre düzenlemesi çok şahane, kademeli yapmışlar, sağa sola poşetler artık yayılmıyor. Önceden yanından geçemiyorken şu an o tepede piknik dahi yapabilirsin."



“Pis dumandan, kokudan köy halkı olarak kurtulduk“

Mehmet Nuri Demir ise etrafa yayılan çöplerin hayvancılık faaliyetlerini engellediğini söyledi. Uzun yıllardır bölgede hayvancılık yapılamadığını, EKAY sayesinde tekrar hayvancılık yapmaya başladıklarını aktaran Demir, “Yaylaya poşetler yayılıyordu, her sene binlerce küçük ve büyükbaş hayvan telef oluyordu. Çöpler yanınca çok pis koku, duman çıkıyordu. Eskiden burada oturamıyorduk. Projenin bizim köye çok büyük faydası oldu. Şimdi pis dumandan ve kokudan köy halkı olarak kurtulduk” diye konuştu.



"Sigortalı işimiz var"

Murat Demir ise daha önceden çöp toplayarak geçimini sağladığı bu nedenle birçok riskle karşı karşıya kaldığını söyledi. Demir, şunları aktardı:

“Başımıza bir olay geldiğinde, bir iğne veya cam battığında hastaneye dahi gidemiyorduk. Güvencemiz yoktu. Berbat bir görüntü kirliliği vardı. Buradan geçen herkes köyü aşağılıyordu. Çöpün üstü kapanmasıyla güzel bir proje yaptılar.”

Entegre tesisinde bölge mahallelerden kendisiyle beraber yaklaşık 15 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Demir, “Özel güvenlik işi yapıyorum. Şu an sigortam, iş güvenliği, her şeyim var. Şu an dört dörtlük çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.