Evlat nöbetinde aile sayısı 258 oldu



Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 886'ncı günde de sürdü. 2014 yılında kaçırılan kızları Hatice için Çınar ilçesinden gelen Necmettin ve Meliha Dinç çiftinin de katılımıyla nöbet tutan aile sayısı, 258'e yükseldi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 886 gündür süren eylemde 34 aile, çocuklarına kavuştu. Necmettin ve Meliha Dinç çifti de 16 yaşında kaçırılan kızları Hatice için nöbete katıldı, böylece aile sayısı 258'e yükseldi.

'GECE GÜNDÜZ AĞLIYORUZ'

Kızlarına kavuşma umuduyla HDP binası önüne geldiklerini belirten Necmettin Dinç, "Kızım Hatice liseye gidiyordu. Orada onu kandırmışlar. HDP aracılığıyla dağa kaçırmışlar. Kızımızı almak için buraya geldik. Onu almadan buradan gitmeyeceğiz. Kızımı Çınar'da kaçırdılar. Oradan Diyarbakır'a gelmiş daha sonra haber alamadık. Kızım gel, gece gündüz ağlıyoruz. Senin hiç vicdanın yok mu?" dedi.

Meliha Dinç ise kızına Kürtçe seslenerek, teslim olması için çağrı yapıp, "Kızımı HDP kaçırmış. Ne gece ne de gündüz uykum gelmiyor. Onun derdinden hastalandım, gözlerimi kaybettim. Kızımı istiyorum. Nereden getiriyorlarsa getirsinler. Yoksa bu kapıdan dışarı çıkmıyorum. Buradan asla gitmeyeceğim. Kızımı getirsinler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-02-04 15:17:04



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