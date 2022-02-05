Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı Cihan Tel oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanlığına Cihan Tel’i atadı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu yönetiminde gerçekleşen toplantıda, Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanlığına Cihan Tel görevlendirilirken, Özkan Gündüz, Özcan Çiçek, Osman Toker ve Siraç İpek ise İl Hakem Kurulu üyeleri olarak atanmalarına karar verildi. Cihan Tel başkanlığında oluşan yeni hakem kurulunun saygın ve dinamik bir ekipten oluşması, genç hakemlere de umut oldu.

Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı Cihan Tel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu bir tablo oluşturmak için mücadele edeceklerini söyledi. Tel, “Öncelikle bana ve arkadaşlarıma bu kutsal görevi layık gören MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya, MHK Üyesi ve 8. Bölge sorumlumuz Nihat Mızrak'a teşekkür ediyorum. Onların bu güvenini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hakem ve gözlemcilerimizle çalışıp Diyarbakır futbol hakemliğini en iyi yerlere taşımaya çalışacağım. Genç hakemlerimizin gelişimlerini artırarak, adil ve adaletli bir şekilde yükselmelerini sağlamaya çalışacağım” dedi.

Cihan Tel, camianın önde gelen isimleriyle de koordinasyon içerisinde olacağını sözlerine ekledi.

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