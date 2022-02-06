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Kadınlar yaptıkları doğal çikolata ile Türkiye'nin ağzını tatlandıracak Kadın girişimci İsveç’te hobi olarak başladı, Diyarbakır’da üretim merkezini açtı

İHA

Kadınlar yaptıkları doğal çikolata ile Türkiye'nin ağzını tatlandıracak Kadın girişimci İsveç’te hobi olarak başladı, Diyarbakır’da üretim merkezini açtı

İsveç’te hobi olarak başladığı doğal çikolata yapımını Diyarbakır’a taşıyan kadın girişimci, Türkiye’nin ağzını tatlandırmak için üretime başladı.
İsveç’te para talep etmeden çikolata fabrikasında hobi olarak eğitim alan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki kadın girişimci Sevgi Dağhan, Diyarbakır’da kurduğu imalathane ile katkısız, doğal ürünlerle çikolata üretmeye başladı. Kadın girişimcilere istihdam sağlayarak, aile ekonomisine destek sunan Dağhan, Türkiye’yi tatlandırmak için kolları sıvadı. Yüzde 95 doğal ürün belgesine sahip olan ve Diyarbakır’ın tek kadın çikolata üreticisi Sevgi Dağhan, Arbe Chocolate markası ile Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde ilk satış noktasını kadın çalışanlar ile birlikte faaliyete geçirdi. Ürettikleri ürünleri göz bebekleri gibi özenerek hazırladıklarını kaydeden Dağhan, 800 bin TL yatırım yaptığını söyledi. Dağhan, “Çikolata, eşimin işi nedeniyle bu serüven, İsveç'te kaldığımız bir dönem içerisinde hobi olarak başladı. Ücret talep etmeden bir fabrikada yapım aşamalarını öğrendim yavaş yavaş o şekilde 2009 yılında başladım. Daha sonra birçok ülkenin ardından Diyarbakır’da küçük bir imalathaneyle sektöre başladım. Şu an Diyarbakır'da zaten doğal anlamda benim yaptığım işi yapan pek fazla bir firma yok, el yapımı organik çikolata, doğal sadece dört ham maddeden oluşan ürün yapan yok. Kadın girişimci olarak küçük bir destek aldık, o destekle başladık. Bütün çalışanlarımız kadın, yanımızda erkek çalışan yok. Erkek karşıtı değilim, erkek düşmanlığım yok ama kadınların biraz daha böyle, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilecek duruma gelmeleri için mücadele ediyorum. Aşağı yukarı 800 bin TL'ye yakın bir yatırımımız oldu. Ana ham maddeden oluşan üç farklı çikolata çeşidimiz var. Bitter ve sütlü çikolatayı kendimiz üretiyoruz, beyaz zaten çikolata değil, o da süt tozu, kremayla falan yapıldığı için o bir çikolata olarak bakmıyoruz açıkçası içeriğini tamamen müşterinin talebine göre hazırlıyoruz. Doğalı arayanlar gerçekten yediklerinde katkı maddesi olmayan bir ürün isteyen insanlar direkt bizi buluyor. Tamamen katkısız, tamamen doğal ve yüzde 95 doğal ve organiktir belgesi sadece şu anda bizde var. Şu anda mevcut kapasitemize göre burada 150 ile 200 kiloya yakın bir üretimimiz oluyor. İllere açılmayı düşünüyoruz Mardin, Batman'da küçük projelerimiz var. İlerleyen zamanlarda onları da hayata geçirmeyi düşünüyoruz, her insanın hayalinde böyle büyümek çok çok büyük yerlere gelmek benim hayalimde de var. Burada yapıp ürettiğim lezzeti Türkiye'nin her tarafına gönderim sağlayabiliyoruz. Bu lezzeti sadece Diyarbakır'a has kalmasını değil, Türkiye'nin genelinde yayılmasını istiyoruz. İmalat bizde olduğu için fiyatlarımız çok fazla yüksek değil, fiyatlarımız düşük yani piyasaya göre düşük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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