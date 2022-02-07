Sırtında bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı 4 çocuk annesi kadın, eşi vefat edince pes etmedi: 10 yıldır 90 kilometre yol kat ederek işinin yolunu tutuyor

Diyarbakır'da yaşayan Hülya Aydın, 15 yıl önce bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı. Şimdi ise başka kadınlara umut oluyor.

15 yıl önce Diyarbakır’ın Sur ilçesinde en işlek turistik alanlarından biri olan Hz. Süleyman Camii civarında sırtında valizle, her gün merkeze 90 kilometre uzaklıkta olan Çermik ilçesinden gelip el emeği, göz nuru ürünlerini satarak ailesini geçindiren 4 çocuk annesi 48 yaşındaki Aydın, şimdilerde ise kendi dükkanını açarak başka kadınlara umut oldu. Kadınların, iş ayırmaksızın kendi ayakları üstünde durmaları gerektiği altını çizen Aydın, eşi öldükten sonra bu işle çocuklarını büyütmeye ve geçindirmeye başladığını ifade etti.

Sabahları merkeze 90 kilometre uzaklıktaki evinden çıkıp dükkanını açmaya geldiğini belirten Aydın, el işi sattığını dile getirdi. Yazmalar, havlular, bohçalar, mevlit örtüleri, patikler, lifler ne aransa dükkanda bulunduğunu aktaran Aydın, “Önce sırtımda bir valizle başladım bu işe. 10 yıl boyunca Hz. Süleyman’a gittim, geldim. Orada satmaya çalıştım. Sonra böyle gidip gelmenin anlamı yok, bir yerde yerim belli olsun, devamlı müşterilerim vardı ve 3 yıl önce dükkanımı açtım. Satışlarım idare ediyor, fazla değil. Çok güzel bir duygu, en azından kimseye muhtaç olmuyorsun. Kendi ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendini kimseye muhtaç hissetmiyorsun, çalışıyorsun kendin kazınıp kendin yiyorsun. Eşim öldükten sonra 15 yıl önce başladım bu işe başladım” dedi.

İşi olmayan kadınların, bir işin ucundan tutup, kendilerini geliştirip bir işe yönelmeleri gerektiğini savunan Aydın, kadınların ellerinden ne iş gelirse yapmaları, kimseye muhtaç olmamaları, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını savunduğunu, dile getirdi.



"Kadınlar, kendilerine güvensinler, ayaklarının üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar"

Kadınların, çocuklarının ihtiyaçlarını yaptıkları işlerle karşılaması önerisinde bulunan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben, burada kadınlara, kendim götürüp yazmaları veriyorum, işletiyorum. İstanbul’dan, Bursa’dan, Çermik’ten her taraftan bayanlar getirip eşyalarını veriyor. Biz de ürünlerini satıyoruz. Esnaf, çalışmamı iyi karşıladı ve bana zorluk çıkarmadı, destek oldular bana. Gelen müşterilerden tepkiler çok iyi. ‘İyi ki açmışsın’ diyorlar. Bundan sonraki hedefim dükkanımı büyütüp daha büyük işler yapmak istiyorum. İşimi ne kadar büyütürsem, o kadar kadın elaman çalıştırabilirim. Yanımda kadın çalıştırmak istiyorum. Benim gibi olan kadınlar kendilerine güvensinler, ayaklarının üzerinde dursunlar, kimseye muhtaç olmasınlar, hep çalışsınlar.”

Yetkililere çağrıda bulunan Aydın, gerekli desteği gördüğü takdirde istihdam sağlamak istediğini sözlerine ekledi.

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