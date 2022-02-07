Kayapınar Eğitim Akademisinden 538 öğrenci ücretsiz yararlanıyor

Eğitime dost, Kayapınar Belediyesi’nce kısa bir süre önce faaliyete giren Kayapınar Eğitim Akademisinde 538 öğrenci ücretsiz olarak TYT, AYT ve LGS kurslarından yararlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından açılışı yapılarak, gençlerin eğitim hizmetine sunulan Kayapınar Eğitim Akademisinde 400 öğrenci, Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liselere Geçiş Sistemine (LGS) hazırlanırken, 138 öğrenci de robotik kodlama ve İngilizce kurslarına devam ediyor.

Kayapınar Belediyesi, geçtiğimiz Aralık ayında eğitime destek amacıyla öğrencilere dev ve modern bir Eğitim Akademisi tahsis etti. Akademi’de şuan 15 branş ile 8. sınıfları liseye, 12. sınıfları üniversiteye ve küçük yaş gruplarını ise robotik kodlamaya hazırlanan 538 öğrenci, 26 branş öğretmen ile eğitimlerini sürdürüyor. Akademi de 9 sınıf, 1 kütüphane ve 1 rehber odası bulunuyor.

138 öğrenci robotik kodlama ve İngilizce eğitimi alıyor

Eğitim Akademisinde 400 öğrenci TYT, AYT ve LGS’ye hazırlık kursları alırken, 138 öğrenci de Robotik Kodlama ve İngilizce Eğitim alıyor. Hafta içi 5. ve 6 sınıf öğrenciler, Hafta sonu da 510 yaş arası öğrencilerin robotik kodlama ve İngilizce eğitimine devam ederken, eğitimler ücretsiz veriliyor.

“Geleceğimiz için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz"

Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi olarak eğitime önem veren bir belediye olduklarının altını çizerek, “Belediyemize bağlı 9 tane bilgi evimiz vardı, oralarda 2 bin 900 öğrencimiz eğitim alıyor. Fakat bugün farklı bir konseptle eğitime başlıyoruz. Burada daha sınavlara yönelik bir eğitimimiz olacak, şu an itibariyle 538 öğrencimiz burada kayıtlı, 26 öğretmenimiz var. Burada 8 sınıflar ve 12 sınıfları sınavlara hazırlıyoruz, hafta sonları da mezunlarımızı alıyoruz. Bir de küçük yaş gruplarımız için robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak. Burada amacımız eğitimimizin kalitesini arttırmak, çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Onlar için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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