Kayapınar Eğitim Akademisinden 538 öğrenci ücretsiz yararlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayapınar Eğitim Akademisinden 538 öğrenci ücretsiz yararlanıyor

İHA

Kayapınar Eğitim Akademisinden 538 öğrenci ücretsiz yararlanıyor

Eğitime dost, Kayapınar Belediyesi’nce kısa bir süre önce faaliyete giren Kayapınar Eğitim Akademisinde 538 öğrenci ücretsiz olarak TYT, AYT ve LGS kurslarından yararlanıyor.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç tarafından açılışı yapılarak, gençlerin eğitim hizmetine sunulan Kayapınar Eğitim Akademisinde 400 öğrenci, Alan Yeterlilik Testi (AYT), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Liselere Geçiş Sistemine (LGS) hazırlanırken, 138 öğrenci de robotik kodlama ve İngilizce kurslarına devam ediyor.
Kayapınar Belediyesi, geçtiğimiz Aralık ayında eğitime destek amacıyla öğrencilere dev ve modern bir Eğitim Akademisi tahsis etti. Akademi’de şuan 15 branş ile 8. sınıfları liseye, 12. sınıfları üniversiteye ve küçük yaş gruplarını ise robotik kodlamaya hazırlanan 538 öğrenci, 26 branş öğretmen ile eğitimlerini sürdürüyor. Akademi de 9 sınıf, 1 kütüphane ve 1 rehber odası bulunuyor.
138 öğrenci robotik kodlama ve İngilizce eğitimi alıyor
Eğitim Akademisinde 400 öğrenci TYT, AYT ve LGS’ye hazırlık kursları alırken, 138 öğrenci de Robotik Kodlama ve İngilizce Eğitim alıyor. Hafta içi 5. ve 6 sınıf öğrenciler, Hafta sonu da 510 yaş arası öğrencilerin robotik kodlama ve İngilizce eğitimine devam ederken, eğitimler ücretsiz veriliyor.
“Geleceğimiz için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz"
Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi olarak eğitime önem veren bir belediye olduklarının altını çizerek, “Belediyemize bağlı 9 tane bilgi evimiz vardı, oralarda 2 bin 900 öğrencimiz eğitim alıyor. Fakat bugün farklı bir konseptle eğitime başlıyoruz. Burada daha sınavlara yönelik bir eğitimimiz olacak, şu an itibariyle 538 öğrencimiz burada kayıtlı, 26 öğretmenimiz var. Burada 8 sınıflar ve 12 sınıfları sınavlara hazırlıyoruz, hafta sonları da mezunlarımızı alıyoruz. Bir de küçük yaş gruplarımız için robotik kodlama ve İngilizce eğitimlerimiz olacak. Burada amacımız eğitimimizin kalitesini arttırmak, çocuklarımızın daha iyi yerlere gelmesini sağlamak. Onlar için bütün kaynaklarımızı seferber ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sırtında bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı 4 çocuk annesi kadın, eşi vefat edince pes etmedi: 10 yıldır 90 kilometre yol kat ederek işinin yolunu tutuyor
YEREL HABERLER Sırtında bir valizle başladığı emek yolculuğunun ...
Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum 2 saat gecikmeli kalkan uçakta güvenlik gereği 2 kez arama yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli ...
BAL derbisinde puanlar paylaşıldı
YEREL HABERLER BAL derbisinde puanlar paylaşıldı
Yüreği yanık baba evladına seslendi, eylemi bırakmayacağını söyledi
YEREL HABERLER Yüreği yanık baba evladına seslendi, eylemi ...
Bağlar Belediyesporlu genç voleybolcular yarı finalde
YEREL HABERLER Bağlar Belediyesporlu genç voleybolcular yarı finalde
Kadınlar yaptıkları doğal çikolata ile Türkiye'nin ağzını tatlandıracak Kadın girişimci İsveç’te hobi olarak başladı, Diyarbakır’da üretim merkezini açtı
YEREL HABERLER Kadınlar yaptıkları doğal çikolata ile Türkiye'nin ...
Genç çiftler, nikah işlemleri için Bağlar Belediyesi’ni tercih etti
YEREL HABERLER Genç çiftler, nikah işlemleri için Bağlar ...
Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli durum 2 saat gecikmeli kalkan uçakta güvenlik gereği 2 kez arama yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçakta şüpheli ...
Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kavga: 5 yaralı
Diyarbakır’da mobilyacı dükkanında alacak verecek kavgası, 5 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da mobilyacı dükkanında alacak verecek ...
Evlat nöbeti 887’nci gününde kararlılıkla sürüyor Abla Ruken Canbey kardeşini HDP ve PKK’dan istiyor
YEREL HABERLER Evlat nöbeti 887’nci gününde kararlılıkla ...
Bilgievi öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Bilgievi öğrencileri mutfakta hünerlerini sergiledi
Diyarbakır'da GES ile 2021’de 1 milyon 475 bin 130 kw saat elektrik üretildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da GES ile 2021’de 1 milyon 475 bin 130 kw ...
Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı Cihan Tel oldu
YEREL HABERLER Diyarbakır İl Hakem Kurulu Başkanı Cihan Tel oldu
Diyarbakır’ın ücretsiz müzesine yoğun ilgi Ahmet Arif Müze kütüphanesi misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır’ın ücretsiz müzesine yoğun ilgi Ahmet Arif ...
Diyarbakır'ın nüfusu yüzde 4,5 arttı Kayapınar, Bağlar ilçesinin nüfusunu geçti
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın nüfusu yüzde 4,5 arttı Kayapınar, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.