Evlat nöbetindeki aile sayısı 259 oldu



Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 889'uncu günde de sürdü. Aile sayısı, 2014 yılında Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyken, kaçırılan kızı Y.Y. için Kars'tan gelen anne R.Y. ile 259 oldu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 889 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisiyken, kaçırılan kızı Y.Y. için Kars'tan gelerek, oturma eylemine başlayan anne R.Y. ile aile sayısı, 259 oldu. R.Y., basın mensuplarına görüntü vermezken, Diyarbakır'da 2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbetini sürdüren Sariye Tokay, "Oğlum gel, senin gibi birçok arkadaşın geldi, sen de gel. HDP nereye gitse peşini bırakmayacağız. Biz çocuklarımızı PKK'nın pençesinden alana kadar burayı terk etmeyeceğiz. 2011'de oğlumu kandırıp dağa götürdüler. HDP-PKK bas bas bağırarak 'Türkiye'de zulüm var' diyor. Evet zulüm var ama PKK´nın zulmü var. Onların ne hakları var bu acıyı bize çektirdiler? 14 yaşındaki çocuk, henüz 8´inci sınıf öğrencisi, o çocuğun ne işi var dağda? Kandırıp dağa götürdüler. Biz onlara karşıyız. Biz çocukları almadan buradan kalkmayacağız. Oğlum gel, devlet güçlerine teslim ol. Yeter artık. Senin gibi birçok arkadaşın geldi, teslim oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN

2022-02-07 12:08:07



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