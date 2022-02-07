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Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'ın karartılan ufkunu kültür sanatla aydınlatacağız”

İHA

Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'ın karartılan ufkunu kültür sanatla aydınlatacağız”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Hattat Levent Karaduman’ın “Yeni Kelimeler Hat Sergisi”ni açtı. Vali Karaloğlu, Diyarbakır’da hat sanatını yeniden inşa etmek, hat sanatını yeniden vatandaşımızın gündemine taşımak ve Diyarbakır'dan yeni hattatlar yetiştirme gayretimiz var açıklamasında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayı etkinlik takvimi içerisinde duyurduğu Hattat Levent Karaduman’ın “Yeni Kelimeler Hat Sergisi”nin açılışı yapıldı.
Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki serginin açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, sanatın amacının hayatı ve insanı güzelleştirmek olduğunu söyledi.
“Diyarbakır, hat sanatında önemli ara duraklardan bir tanesidir”
Geleneksel İslam sanatlarının içerisindeki en önemlilerinden bir tanesinin hat sanatı olduğunu ifade eden Karaloğlu, “Kaynak Kur’an’ı Kerim olunca hayatta güzel olur, insanda güzel olur. Kur’an’ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Kahire de okundu, İstanbul’da yazıldı denir. Yani geleneksel hat sanatının merkezi İstanbul’dur. Ama baktığımızda Diyarbakır'da, önemli ara duraklardan bir tanesidir. Hat sanatını Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşıyan en önemli üstatlardan bir tanesi Diyarbakırlı hemşerimiz Hattat Hamid Aytaç’tır” dedi.
Aytaç adına Dağkapı burçlarında bir hat müzesi ve mektebi kurma çalışmaları olduğunu anımsatan Karaloğlu, “Hattın en önemli ara duraklarından birisi olan Diyarbakır’da hat sanatını yeniden inşa etmek, hat sanatını yeniden vatandaşımızın, halkımızın gündemine taşımak ve Diyarbakır'dan yeni hattatlar, yeni sanatçılar, yeni Hamit Aytaçlar yetiştirme gayretimiz var” İfadelerini kullandı.
Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı, “Diyarbakır'da kültüre, sanata, spora bundan sonra da daha çok önem vereceğiz. Bu faaliyetleri artırarak devam edeceğiz. Diyarbakır'ın buna ihtiyacı var. Diyarbakır'ın yıllardır karartılan ufkunu kültürle, sanatla aydınlatma gayretimiz var. Bu sene 20212022Kültür ve Sanat Sezonumuza biz Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Sezonu dedik. Sergiler, konferanslar, sahne oyunları, tiyatrolar gibi birçok kültür ve sanat faaliyetlerimiz devam ediyor. Diyarbakırlı hemşerilerimizden bizi takip etmesini, özellikle internet sitelerinden, sosyal medya hesaplarımızdan, aylık ve yıllık faaliyetlerimizi takip ederek bunları daha çok Diyarbakırlıya ulaştırma konusunda da desteğinizi bekliyoruz.”
“5 kelime, 5 hikaye ve 5 renkten oluşan 1 metaforumuz var”
Hattat Levent Karaduman ise medeniyetin temellerinin atıldığı kadim şehirde, Diyarbakırlı Hattat Hamid Aytaç’ın şehrinde, çağdaş hat eserleri ile birlikte sunum yapmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.
Yeni Kelimeler sergisi ile yeni sanat anlayışı ve klasik İslâm sanatını yorumladığını anlatan Karaduman, “5 kelime, 5 hikaye ve 5 renkten oluşan 1 metaforumuz var. Bu metaforlar tamamen İslami kavramlar üzerinde ilerleyen Allah'ın yaratmasına ve insan üzerindeki yaratma amacını anlatan ve insanın Allah'a olan vazifesini gösteren kelimelerimiz var” diye konuştu.

Sergi 28 Şubat’a kadar açık kalacak
Çağdaş hat sanatının öncülerinden Hattat Karaduman’ın, yeni üslubu ile ortaya koyduğu sergi; beş renk, beş kelime ve beş hikaye üzerine kurgulanıyor. El Hayy, El Hakk, Hu, Malik’ülMülk ve Elhamdülillah kelimeleri üzerine inşa edilen sergi, çağdaş hat sanatının seçkin eserlerini izleyicinin ilgisine sunuyor.
26 eserin yer aldığı sergi, 28 Şubat’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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