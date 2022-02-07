Yerli aşı 'TURKOVAC' Diyarbakır’da uygulanmaya başlandı Vali Karaloğlu önce aşı çağrısı yaptı, sonra 'TURKOVAC' aşısı oldu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır'da vakalar 20 gün önceye göre ciddi manada arttı"

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen yerli koronavirüs aşısı "TURKOVAC", bugün itibariyle Diyarbakır’da da uygulanmaya başlandı. TURKOVAC ile hatırlatma dozu aşısı yaptıran Vali Münir Karaloğlu, vatandaşlara da aşı olmaları çağrısında bulundu.

Covid19 tablosunda yüzde 63,7 oranla aşılamada Türkiye'de sıralamada sondan 4’üncü il olan Diyarbakır’a ilk etapta 4 bin doz yerli aşı geldi. Turkovac aşısı yaptırmak isteyen vatandaşların, kentteki hastanelere randevulu ya da randevusuz bir şekilde giderek aşılarını yaptırabileceği belirtildi.



“Pandemiden korunmanın en kestirme yolu aşı”

Koronavirüsü yenmenin tek çözümü aşı olduğu altını çizen Vali Karaloğlu, “Maalesef Omicron varyantı önce Türkiye'nin batı yakasını, şimdi de kısmen doğuya, bize doğru geldi. Son dönemde Diyarbakır'da da vakalarımızın 20 gün önceye göre ciddi manada artığını görüyoruz. Artık pandemiden korunmanın en kestirme yolunun aşı olduğu çok aşikar. Maalesef aşılama oranında Diyarbakır olarak Türkiye'nin en düşük illerinden bir tanesiyiz. Sondan 4’üncüyüz aşılamada ve 2 doz aşı oranında da Türkiye'nin en düşük illerinden bir tanesiyiz. Bu hastalıktan korunmak için, en azından ayakta geçirmek için mutlaka aşı olmamız gerekir. Bunu bilim insanları söylüyor. Bizim teknik olarak söyleme şansımız olmasa da Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu bunu söylüyor. Turkovac aşısı, Türkiye'de şehir hastaneleri olan illerde şimdiye kadar yapılabiliyordu. Biz, cuma ve perşembe günü Sağlık Bakanımız ile Ankara'da bir toplantı yapmıştık. O toplantıda da gündeme getirmiştik. Bakanımız, hemen cumartesi günü Diyarbakır'ın da içinde olduğu Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan illeri de Turkovac aşısı yapan illere ilave etti. Diyarbakır'a 4 bin yerli ve milli aşımız Turkovac ulaştı. Bugün itibariyle Diyarbakırlı vatandaşlarımız hem randevu alarak hem de randevusuz da hastaneye gittiklerinde imkan varsa olabileceklerini buradan duyurmak istiyoruz” dedi.



“Turkovac'ı aşılamada kaldıraç olarak görüyoruz”

Turkovac'ı Diyarbakır'da aşılama oranını artırmak için bir kaldıraç olarak gördüklerini belirten Vali Karaloğlu, “Belki vatandaşlarımızın bir kısmının böyle bir beklentisi vardı. Turkovac bekleyenler vardı, inşallah Turkovacla beraber Diyarbakır'ımızı da diğer mavi iller kategorisinde hep beraber almamız lazım ki, hastalıkla daha sağlıklı mücadele edebilelim. Yoksa hastalık can almaya devam ediyor. Yazıktır, günahtır. Vatandaşımız, bu yeni aşılama döneminde Diyarbakır’daki oranları yükseltmemizde bize destek olsun. Basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Kendim daha önce 3 Sinovac aşısı yaptırmıştım. Ben de 4’üncü için açıkçası Turkovac'ı bekliyordum. Şimdi Turkovac aşımız geldi inşallah ben de bugün Turkovac aşımı yaptıracağım” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Karaloğlu’na sağlık ekipleri tarafından Turkovac aşısı yapıldı. Valilik Hevsel toplantı salonunda yapılan programa İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de hazırda bulundu.

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