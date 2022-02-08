Yenişehir Belediyesinden çocuklara ve yetişkinlere Kur’an-ı Kerim eğitimi

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından 36 yaş çocuklar ile 2050 yaş arası yetişkinlere Kur'anı Kerim eğitimi veriliyor.

Yenişehir Belediyesine ait Fabrika Mahallesi'nde bulunan Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezi'nde İl Müftülüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen kurs, aileler tarafından yoğun ilgi görürken, kursiyerlerin büyük çoğunluğunu ise 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar oluşturuyor.

36 yaş çocuk ve 2050 yaş arası yetişkinler için verilen Kur'anı Kerim Kursu eğitimlerinden şu anda 24 öğrencinin eğitim aldığını belirten Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 2021 yılı içerisinde 200 kişinin Kur'anı Kerim Kursunu tamamlayarak hatim ettiklerini söyledi.

Dini eğitimin insan hayatındaki öneminin de tartışmasız olduğunu vurgulayan Başkan Beşikci, "Gevher Nesibe Sultan Aile Destek Merkezimizde şu anda 24 kursiyerimiz bulunmaktadır. Kurs sonunda Kur'anı Kerim'i hatim eden kursiyerlerimiz için etkinlikler düzenlenerek hediyeler verilecektir. İlçemizde bulunan tüm vatandaşlarımız kurslarımıza katılabilirler" dedi.

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