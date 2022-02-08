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Vali Karaloğlu: Artık hiç kimse Dicle´nin kuzularını istismar etmesin

DHA

Vali Karaloğlu: Artık hiç kimse Dicle´nin kuzularını istismar etmesin


Şeyhmus ÇAKANSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Valisi ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentte, gençleri daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlama gayretlerinin olduğunu belirterek, "Artık hiç kimse Dicle´nin kuzularını istismar etmesin, gençleri artık bundan sonra bilimle, kültürle, sanatla, sporla Türkiye´nin ve dünyanın gündemine otursun istiyoruz" dedi.
Demirören Haber Ajansı (DHA) Diyarbakır Bölge Bürosu´nu ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentin, Türkiye´de genç nüfusun en yoğun olduğu illerden biri olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu, "Biz de hem kamu olarak hem yerel yönetimler, ilçe belediyeleri, şehirdeki gençlerimizin hem eğitimine, sosyal hayata katılımına, istihdamına dönük çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz bizim bugünümüz, yarınımız, heyecanımız, geleceğimiz. Onun için Diyarbakır´da artık Dicle´nin kuzularının problemlerini çözmeye onları daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlama noktasında bir gayretimiz var" dedi.
´10 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE İLK KEZ 750 TL ÖDEDİK´
Diyarbakır´da ikamet edip önlisans ya da lisans düzeyinde herhangi bir üniversiteye kaydını yaptıran her öğrenciye 750 TL ödediklerini belirten Vali Karaloğlu, şunları söyledi:
"Sağına, soluna, kimdir, necidir, bakmadan, yeter ki Diyarbakır´da ikamet etsin, önlisans ve lisans düzeyinde bir üniversiteye kaydını yaptırsın. Öğrencilerimiz müracaat ettiler, biz 10 bin 535 öğrencimize defaten 750 TL ödemek yaptık. Bu da Diyarbakır´da bir ilkti. 17 ilçemizin tamamında gençlikle ilgili, sporla ilgili bu kentin eksiklikleri nelerdir, diye yaptığımız çalışmaları tamamladık. Protokoller çerçevesinde gençlik merkezleri, gençlik kampları, spor sahaları, spor salonları, yüzme havuzları, açık voleybol sahaları, basketbol sahaları, tenis kortları, hangi ilçenin neye ihtiyacı varsa bunların tamamı ile ilgili protokollerimizi yaptık. Şu anda bir kısmı tamamlandı gençlerimizin hizmetine sunduk. Bir kısmının inşaatı devam ediyor. İhale aşamasında olan çok sayıda yatırımımız da var. 2022 yılı Diyarbakır´da gerçek manada bir gençlik yılı olacak"
Gençlerin zamanlarını kaliteli geçirecekleri gençlik merkezi, spor salonlarıyla kentti donatacaklarını söyleyen Vali Karaloğlu, "Diyarbakır´da artık hiç kimse Dicle´nin kuzularını istismar etmesin. Gençleri artık bundan sonra bilimle, kültürle, sanatla, sporla Türkiye´nin ve dünyanın gündemine otursun istiyoruz. Bütün gayretimiz bu. Biz Diyarbakır´da gençlerimizi seviyoruz. Diyarbakır´da gençlerimize güveniyoruz. Bilgi evlerinde ve akademi liselere devam eden öğrenci sayımız 15 bin. Millet kütüphanelerimiz var. Buralarda da yaklaşık 30 bin gencimiz istifade ediyor. Hedefimiz Diyarbakır´da her gence mutlaka bir şekilde dokunmak. Onların gönlüne girmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN, Selim KAYA, Serdar SUNAR
2022-02-08 12:11:56

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