Ömer Akgün'den şampiyonluklara ambargo

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından 0106 Şubat 2022 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) tarafından düzenlenen 01 06 Şubat 2022 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlendi. Şampiyonada Diyarbakır’dan katılım sağlayan milli sporculardan havalı tüfek büyük erkek kategorisinde Ömer Akgün Türkiye şampiyonu olurken, büyük bayan tüfekte Şeymanur Koca, genç bayan tüfekte Esin Akgün ve büyük bayanlar tabancada Hilal Demir madalya kazanan sporcular oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, gelecek adına özellikle genç ve yıldız sporcuların umut verdiklerini ifade etti. Çolakoğlu, "Hakem arkadaşlarımız, Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) yeni sistemini çok iyi işlediler ve sistemi eksiksiz yürüttüler" dedi.

Çolakoğlu, ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını, takdim ederek katılımı sağlayan Antrenör, sporcu ve hakemlere teşekkür etti.

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