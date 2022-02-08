"Ağrı kesiciler masum değildir" Doç. Dr. Ramazan Danış: “Korona virüsün yayılmasının nedeni ağrı kesiciler” "Ağrı kesici kullanalım ağrısını geçireyim derken, böbreğinizden olmayın"

Dicle Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, ağrı kesici kullanıma ilişkin uyarılarda bulundu. Özellikle korona virüs hastalarının ağrılarını dindirmek için bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanmalarının ileriki dönemlerde organ yetmezliğine neden olduğunu belirterek, “Korona virüsün ağrısını ağrı kesicilerle kesip test yapmamak şu anda bulaşım hızının en önemli nedenlerinden biridir” dedi.

Dicle Üniversitesi Hastanesi (DÜ) İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, ağrı kesici kullanıma ilişkin vatandaşları uyardı.

Ağrı kesicilerinin öyle masum ilaçlar olmadığını aktaran Doç. Dr. Danış, “Gerek Bölgemizde, gerek Türkiye’de ve gerek Avrupa’da insanlar ağrı kesici, kullanımda, doktor tavsiyesi olmadan eş, dost, akraba ve gittiği mekanda ile bakkal da bile rahat ulaşabileceği bir şekilde ağrı kesici kullanımı var. Ama çok masum bir şey değil. Sadece böbrek vakfının yaptığı araştırmada geçtiğimiz hafta itibariyle bakıldığında bin 70 kişi ile yapılan çalışmada doktor kontrolü olmadan halkın yüzde 66’sı eş ile dost tavsiyesiyle ağrı kesici kullanmış. 2021 yılında Türkiye İlaç Kurumu tarafından yapılan araştırma ve açıklamada Türkiye’de ilaç kullanımda en çok satan ilaçların ağrı kesici ilaçlar olduğu belirtildi. Ağrı kesicilere çok yönlü olarak baktığımızda öyle masum bir ilaç değiller ve iler ki yıllarda böbrek yetmezliğine neden olduğu, hastaları geçici de olsa diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği neden olduğuna ilişkin ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Kronik böbrek hastalığı Türkiye’de çok ciddi bir sorun ve Türk Nefroloji Derneği’nin yaptığı bir çalışmada Türkiye’de 7 kişiden biri kronik böbrek hastasıdır. Özellikle çağrım şu, ağrı kesici kullanımı konusunda kimler çok risk altında? Şeker hastaları, hiper tansiyonu olanlar, doğuştan tek böbreği olanlar, kilolu olanlar ve genetik hastalığı olanların ağrı kesici kullanırken daha dikkatli düşünmesi gerekmektedir. Zaten genel anlamda ağrı kesicileri doktor kontrolü olmadan önermiyoruz. Belirtiği şekilde kronik hastalığı olan kişilerde hasar dramatik bir şekilde artıyor” dedi.



“Korona virüs bulgusu olan kişiler de evdeki ağrı kesicileri kullanarak test yapmamaktadır”

Korona virüse yakalanan hastaların ağrı kesici kullanıp dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşması bulaşı artırdığını belirten Doç. Dr. Danış, “Özellikle Diyarbakır’da son istatistiklere göre, korona virüs vakaları geçtiğimiz haftaya oranla son bir haftada 6 kat arttı. Hastalar ile halk bir tarafa sağlık çalışanlarından 3 kişiden biri korona virüs hastalığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Maalesef Diyarbakır aşı konusunda da pek kimse aşı olmamaktadır. Korona virüs bulgusu olan kişiler de evdeki ağrı kesicileri kullanarak test yapmamaktadır. Vatandaşlar, ‘evdeki ağrı kesicileri kullanırsam iyileşirim, testim pozitif çıksa ne olur’ gibi söylemlerle dışarı çıkıyorlar, otobüse biniyorlar, çocuklarla görüşüyor ve bulaşım hızını daha da artıyor. Korona virüsün ağrısını ağrı kesicilerle kesip test yapmamak şu anda bulaşım hızının en önemli nedenlerinden biridir” diye konuştu.

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