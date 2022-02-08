Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğini artırıyor Doç. Dr. Ramazan Danış: “Korona virüsün yayılmasının nedeni ağrı kesiciler” “Türkiye'de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastası”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğini artırıyor Doç. Dr. Ramazan Danış: “Korona virüsün yayılmasının nedeni ağrı kesiciler” “Türkiye'de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastası”

İHA

– Her ağrı hissedildiğinde rastgele kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğine yol açmakta. Vatandaşların korona virüsün verdiği ağrılardan kurtulmak için ağrı kesici kullandığı ve kovidli bir şekilde topluma karıştıkları belirlendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, "Türkiye'de 7 kişiden 1'i kronik böbrek hastasıdır" dedi.

Bilinçsiz kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğini artırıyor Doç. Dr. Ramazan Danış: “Korona virüsün yayılmasının nedeni ağrı kesiciler” “Türkiye'de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastası”

– Her ağrı hissedildiğinde rastgele kullanılan ağrı kesiciler, akut böbrek yetmezliğine yol açmakta. Vatandaşların korona virüsün verdiği ağrılardan kurtulmak için ağrı kesici kullandığı ve kovidli bir şekilde topluma karıştıkları belirlendi. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıklar ve Nefroloji Uzmanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danış, "Türkiye'de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastasıdır” dedi.
Korona virüs vakalarında her geçen gün sayı artmaya devam ediyor. Hastalık belirtileri olan vatandaşların, test yaptırmadan ağrı kesici kullanarak rahatsızlığı atlatmaya çalıştığı öğrenilirken, bilinçsiz ağrı kesicilerin ileride akut böbrek yetmezliği riskini oluşturduğu uzmanlar tarafından belirlendi. Doç. Dr. Ramazan Danış, korona virüsün şu anda bulaş hızının en önemli nedenlerinden birisinin ağrı kesici kullanılması olduğunu öne sürdü.
Ağrı kesicilerinin öyle masum ilaçlar olmadığını aktaran Doç. Dr. Danış, gerek bölgede, gerek Türkiye'de ve Avrupa’da insanlar ağrı kesici kullanımında, doktor tavsiyesi olmadan eş, dost, akraba gittiği mekanda, bakkal da bile rahat ulaşabileceği bir şekilde ağrı kesici kullanımı olduğunu söyledi. Sadece böbrek vakfının yaptığı araştırmada geride bırakılan hafta itibariyle bakıldığında bin 70 kişi ile yapılan çalışmada doktor kontrolü olmadan halkın yüzde 66’sı eş ile dost tavsiyesiyle ağrı kesici kullandığı tespit edildiğini belirten Danış, 2021 yılında Türkiye İlaç Kurumu tarafından yapılan araştırma ve açıklamada Türkiye’de ilaç kullanımda en çok satan ilaçların ağrı kesici ilaçlar olduğu tespit edildiğini ifade etti.

“Türkiye'de 7 kişiden 1’i kronik böbrek hastası”
Ağrı kesicilere çok yönlü olarak bakıldığında masum bir ilaç olmadığını aktaran Danış, “İleriki yıllarda böbrek yetmezliğine neden olduğu, hastaları geçici de olsa diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliğine neden olduğuna ilişkin ciddi çalışmalar bulunmaktadır. Kronik böbrek hastalığı Türkiye'de çok ciddi bir sorun ve Türk Nefroloji Derneği'nin yaptığı bir çalışmada Türkiye'de 7 kişiden biri kronik böbrek hastasıdır. Özellikle çağrım şu, ağrı kesici kullanımı konusunda kimler çok risk altında? Şeker hastaları, hiper tansiyonu olanlar, doğuştan tek böbreği olanlar, kilolu olanlar ve genetik hastalığı olanların ağrı kesici kullanırken daha dikkatli düşünmesi gerekmektedir. Zaten genel anlamda ağrı kesicileri doktor kontrolü olmadan önermiyoruz. Belirttiğim şekilde kronik hastalığı olan kişilerde hasar dramatik bir şekilde artıyor” dedi.

“Korona virüs bulgusu olan kişiler de evdeki ağrı kesicileri kullanarak test yapmamaktadır”
Korona virüse yakalanan hastaların ağrı kesici kullanıp dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşması bulaş hızını artırdığını ileri süren Doç. Dr. Danış, “Özellikle Diyarbakır'da son istatistiklere göre, korona virüs vakaları geçtiğimiz haftaya oranla son bir haftada 6 kat arttı. Hastalar ile halk bir tarafa sağlık çalışanlarından 3 kişiden biri korona virüs hastalığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Maalesef Diyarbakır aşı konusunda da pek kimse aşı olmamaktadır. Korona virüs bulgusu olan kişiler de evdeki ağrı kesicileri kullanarak test yapmamaktadır. Vatandaşlar, ‘evdeki ağrı kesicileri kullanırsam iyileşirim, testim pozitif çıksa ne olur’ gibi söylemlerle dışarı çıkıyorlar, otobüse biniyorlar, çocuklarla görüşüyor ve bulaş hızını daha da artıyor. Korona virüsün ağrısını ağrı kesicilerle kesip test yapmamak şu anda bulaş hızının en önemli nedenlerinden biridir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır'da kutu gramajı hilesine ceza
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kutu gramajı hilesine ceza
Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı
YEREL HABERLER Muhammed Delil Olimpiyat biletini aldı
Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki abla: Annem, kardeşim için ağlıyor
"Ağrı kesiciler masum değildir" Doç. Dr. Ramazan Danış: “Korona virüsün yayılmasının nedeni ağrı kesiciler” "Ağrı kesici kullanalım ağrısını geçireyim derken, böbreğinizden olmayın"
YEREL HABERLER "Ağrı kesiciler masum değildir" Doç. Dr. Ramazan ...
Tarihi Hatuniye Medresesi gençlerin eğitim yuvası oldu
YEREL HABERLER Tarihi Hatuniye Medresesi gençlerin eğitim yuvası ...
Ömer Akgün'den şampiyonluklara ambargo
YEREL HABERLER Ömer Akgün'den şampiyonluklara ambargo
Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz bulamayınca hem ‘erbane’ üretiyor hem çalıyor Diyarbakırlı genç, istediği erbaneyi bulamayınca kendisi üretmeye başladı: Şimdi ise dünya çapında satışa başladı Farklı kültürlerin ortak çalgısı erbane, lise öğrencisinin elinde şekilleniyor
YEREL HABERLER Diyarbakırlı lise öğrencisi istediği tonda saz ...
Vali Karaloğlu: Artık hiç kimse Dicle´nin kuzularını istismar etmesin
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: Artık hiç kimse Dicle´nin kuzularını ...
Aşçı Azize´nin futbol sevdası
YEREL HABERLER Aşçı Azize´nin futbol sevdası
Diyarbakır’da kar yağışının etkili olduğu Ocak ayı bilançosu açıklandı: 436 kazada 277 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kar yağışının etkili olduğu Ocak ayı ...
Yenişehir Belediyesinden çocuklara ve yetişkinlere Kur’an-ı Kerim eğitimi
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesinden çocuklara ve yetişkinlere ...
Aşçı Azize´nin futbol sevdası
YEREL HABERLER Aşçı Azize´nin futbol sevdası
Yerli aşı 'TURKOVAC' Diyarbakır’da uygulanmaya başlandı Vali Karaloğlu önce aşı çağrısı yaptı, sonra 'TURKOVAC' aşısı oldu Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: "Diyarbakır'da vakalar 20 gün önceye göre ciddi manada arttı"
YEREL HABERLER Yerli aşı 'TURKOVAC' Diyarbakır’da uygulanmaya ...
Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Bagajı ve tavanı odun yüklü otomobille tehlikeli ...
Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'ın karartılan ufkunu kültür sanatla aydınlatacağız”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu: “Diyarbakır'ın karartılan ufkunu ...
HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye Bozdağ: "Ölüsü veya dirisini onlardan alana kadar bu çadırı bırakmayacağım"
YEREL HABERLER HDP önünde kardeşinin yolunu gözleyen abla Zekiye ...
Diyarbakır´da çocuk vaka sayılarında artış
YEREL HABERLER Diyarbakır´da çocuk vaka sayılarında artış
Diyarbakır’da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 sporcu katıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 13 gün süren bilardo şampiyonasına 121 ...
Vali Karaloğlu, “DİSMEK’i bir halk üniversitesi olarak planlıyoruz”
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu, “DİSMEK’i bir halk üniversitesi ...
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen domuzlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ilçe merkezine inen ...
Evlat nöbetindeki aile sayısı 259 oldu
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aile sayısı 259 oldu
Diyarbakır son 3 yılda yatırımda Türkiye ortalamasının üzerine çıktı
YEREL HABERLER Diyarbakır son 3 yılda yatırımda Türkiye ...
Kayapınar Eğitim Akademisinden 538 öğrenci ücretsiz yararlanıyor
YEREL HABERLER Kayapınar Eğitim Akademisinden 538 öğrenci ücretsiz ...
Sırtında bir valizle başladığı emek yolculuğunun sonunda kendi dükkanını açtı 4 çocuk annesi kadın, eşi vefat edince pes etmedi: 10 yıldır 90 kilometre yol kat ederek işinin yolunu tutuyor
YEREL HABERLER Sırtında bir valizle başladığı emek yolculuğunun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.