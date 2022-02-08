Bağlar Belediyesinden eğitime destek

Diyarbakır’ın AK Partili Bağlar Belediyesi, ilçe milli eğitim ve halk eğitimi işbirliği ile 30 başlık altında genel, mesleki, teknik ve beceri kazandırma kurslarını başlattı.

Bağlar Belediyesine ait 6 merkezde haftanın beş günü verilen kurslarla her yaştaki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verilirken, istihdam edilen uzman ekiplerle aynı zamanda istihdama da katkı sağlanıyor. Yetişkinler ve çocuklar için Kur’an’ı Kerim, aile ahlakı, el sanatları, görsel sanatlar, kuaförlük, güzellik, yüzme, muhasebe finans, iş güvenliği, dikişnakış, zeka oyunları, bilgisayar, 10 parmak daktilo, halk oyunları, işaret dili, müzik ve müzik aletleri eğitimi, okumayazma, tekstil, çocuk gelişimi, aşçılık, drama ve tiyatro, kadına yönelik şiddetle mücadele gibi bir çok başlık altında uygulanan kurslardaki eğitimi, alanında uzman eğitimciler veriyor.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber kursları ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kurslara katılan vatandaşlar ve görev yapan eğitimcilerle görüştü. Göreve geldikten sonra üç yıldır her alanda vatandaşın yanında yer alarak ihtiyaçlarına cevap veren bir belediyecilik örneği ortaya koyduklarını anlatan Başkan Beyoğlu, bu proje sayesinde hem çocukların hem yetişkinlerin eksiklerini tamamlayarak iş gücü hayatına kazandırılacağını ifade etti.

Kurslara yoğun bir talep olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Belediyeler, yerelde halkın taleplerine en kısa yolla cevap bulabileceği kurumlardır. Bu makamların da imkanların da tek söz hakkı vatandaşlarımızdır. Çok amacı bünyesinde barındıran bu proje ile İnşallah önemli bir açığı kapatmış olacağız. Kurslarımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı neticeler getirmesini diliyorum. Belediyemizin tüm olanaklarıyla halkımızın yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

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