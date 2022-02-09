Diyarbakır'da 19 suç kaydı olan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, 1 ev ile 4 iş yerinden hırsızlık yapan ve 'hırsızlık' suçundan 19 kaydı olan F.Ş.A., güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bağlar ve Yenişehir ilçesinde 1 ev 4 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma yapıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şüphelinin F.Ş.A. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan F.Ş.A.'nın, 'hırsızlık' suçundan 19 kaydının olduğu da belirlendi. F.Ş.A.´nın, son hırsızlığında 3 televizyon, 2 bilgisayar ve 1 kamera çaldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Ş.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2022-02-09 14:29:49
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