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HDP’li belediyenin mağdur ettiği 914 ‘T plaka’ hak sahibi çözüm bekliyor

İHA

HDP’li belediyenin mağdur ettiği 914 ‘T plaka’ hak sahibi çözüm bekliyor

HDP'li belediyenin Diyarbakır'da mağdur ettiği, T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİTHAKDER) basın açıklaması düzenledi.
HDP’li belediyenin mağdur ettiği Diyarbakır T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği DİTHAKDER, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşine geçmiş olsun pankartları açtı, T plaklarıyla ilgili açıklama yaptı. DİTHAKDER Başkanı Ahmet Arslan ve taksicilerin katıldığı açıklamada Dernek Başkan Yardımcısı Hasan Nadiroğlu,13 yıldır mağduriyet yaşadıklarını söyledi. 2011 yılında bedelini ödeyerek, herkesin uymak zorunda olduğu yasaların ilgili maddelerinin Büyükşehir Belediyesine verdiği yetki çerçevesinde 914 ticari taksi plakası aldıklarını anımsatan Nadiroğlu, “Ancak samimiyetle belirtmek isteriz ki, o gündür bu gündür biz ve çocuklarımızın hayatı allak bullak oldu. Bir diğer deyimle hem evimize ekmek götüremedik hem de yapılan keyfi uygulamalar karşısında intihar derecesine geldik. Trafik tescil belgemiz, ödediğimiz bedel ve adımıza tahsisi yapılan plakalarımızın adeta gasp edilerek, işlevsiz bırakılmasından sonra yargıya başvurduk ve kazandık. Mahkeme kararından sonra belediye ‘Şehrin gelişimine paralel olarak 10 yıl sonra aktifleştirilecektir’ kararı aldı. Aldı ancak, belirlenen zaman ve çok büyük ihtiyaç olarak belli olan ticari taksi gerekliliği kötü niyetli ve haksız planlarla bir türlü bize teslim edilmedi. Diyarbakır T Plaka Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği çatısı altında birleştik ve valimizden defalarca randevu istedik, eğer randevu alsaydık bu konuda valimizin çok iyi niyetine rağmen kendisini yanıltanlara fırsat olmayacaktı. İlk kayyum Cumali Atilla şehir master planı yapmak sureti ile plakalarımızı aktifleştirecekken, seçim süreci başladı. Akabinde seçimden sonra kayyum olarak atanan Hasan Basri Güzeloğlu da aynı çalışmayı yapıp bitirdi. Ancak yerine İl Valimiz Münir Karaloğlu geldi. Çabamız ve gündeme getirmemiz karşısında adımıza tescilli ve tahsisli plakalarımızı ihale ile verme kararı aldılar” dedi.

“Yıllardır bizi ekmeğe muhtaç eden anlayış”
HDP’li belediyeler tarafından mağdur edilerek yıllardır ekmeğe muhtaç kaldıklarını vurgulayan Nadiroğlu, “Önce 'tekrar mahkemeye başvurun, ondan sonra plakalarınızı alın diyen' valimiz, biz mahkemeye başvurunca da apar topar bize ait plakalar yokmuş gibi, ticari taksi plaka ihalesi açacak. Kaldı ki başvuruda bulunduğunuz ‘Baş Denetçi’ makamı da lehimize karar vermiş ve belediye başkanlığına tavsiyede bulunmuştur. Valim, takdir sizin ancak, yıllardır bizi ekmeğe muhtaç eden anlayış 914 plakamızı başkasına vermek 1828 kişinin düşman olması ve ah alması sonucuna götürecektir. Bu vesile ile elimizdeki yasal ve insani hakları ortaya koyan dosyamız ile birlikte saygıdeğer makamınızdan randevu talep ediyoruz. Bizleri perişan eden uygulama ve kararı ihaleye çıkarmadan önce teknik, insani olarak araştırmanızı rica ediyoruz” diye konuştu.

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