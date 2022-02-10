Liselerde şampiyon Bağlar Anadolu Lisesi

Diyarbakır'da, liselerarası erkek futsal müsabakaları tamamlandı.

Seyrantepe Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 45 takım katıldı. 11 gruptan oluşan ve 45 takımın kıyasıya mücadele ettiği müsabakaların finalinde Bağlar Anadolu Lisesi ve Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını 32’lik skorla kazanan Bağlar Anadolu Lisesi, Diyarbakır’ı bölge müsabakalarında temsil etme hakkını elde etti.

Bağlar Anadolu Lisesi'nin şampiyon olduğu müsabakalarda, Hazro Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci, özel bir kolej üçüncü, Kırklar Dağı Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

Final müsabakasının ardından derece giren takımlara kupaları, düzenlenen törenle verildi.

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