Evlat nöbetindeki anne, oğlunun bayramlıklarını 7 yıldır saklıyor



Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 892´nci günde de devam etti Oğlu Faruk için Kars'tan gelip, oturma eylemi yapan Rahime Taşcı, bayram hediyesi olarak çocuğuna aldığı giysileri "Bir gün gelecek" diyerek 7 yıldır sakladığını söyledi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 260 ailenin 892 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile, çocuklarına kavuştu.

3 Mart 2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelip, HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Rahime Taşcı, çocuğuna bayram hediyesi olarak aldığı giysi ve ayakkabıları "Bir gün gelecek" diyerek 7 yıldır sakladığını söyledi.

Oğlunun lise 1´inci sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Taşcı, "Gelinceye kadar da saklayacağım. Oğlum ölü mü, sağ mı; bilmiyorum. Eğer Faruk beni görüyorsa gelsin, devlete teslim olsun. Faruk, baban seni bekliyor, Allah´ını seversen gel. Ben seni çok özlüyorum. Ben buraya gelip gidiyorum, takatim kalmadı oğlum. Sen ailenin tek çocuğusun Faruk, ne ağabeyin var ne kardeşlerin. Gel oğlum, burada seni bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA

2022-02-10 14:21:20



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