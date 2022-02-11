6'ıncı katın balkonundan düşen genç kadın, ağır yaralandı

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Emrah KIZILBurak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da oturduğu 6´ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Y.B. (23) adlı kadın ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. 8 katlı bir binanın 6'ncı katında ailesiyle birlikte yaşayan Y.B., balkona çıktı. Bir süre sonra Y.B.´nin çığlık attığı duyuldu. Dışarı çıkan aile, Y.B.´yi sokakta kanlar içinde gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.B. gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Y.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Burak EMEK

2022-02-11 10:37:00



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