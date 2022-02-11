Suriçi’nde oluşan kanalizasyon arızalarına jet vidanjörle müdahale

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kentin ara sokaklarındaki altyapı arızalarını jet vidanjörle gideriyor.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha kaliteli altyapı ve içme suyu hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ ekipleri, Sur ilçesinde ve kentin diğer semtlerindeki araç girmeyen dar sokaklarında oluşan kanalizasyon arızalarına jet vidanjörle müdahale ediyor.

Dar sokaklarda oluşan kanalizasyon tıkanıklıkları için jet vidanjör kullanan ekipler, bu sayede kanalizasyon akışını yeniden sağlıyor.

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