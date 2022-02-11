Diyarbakır'da FETÖ operasyonu: 5 avukat yakalandı

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Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 5 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E, Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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