Bağlar Belediyespor’un gençleri bölge şampiyonu oldu

AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Bağlar Belediyespor 14 yaş altı genç kadın basketbol takımı, Şanlıurfa'da düzenlenen bölge finallerinde şampiyon olarak Diyarbakır'ı Anadolu Finalleri'nde temsil etmeye hak kazandı.

Üç gün süren müsabakalarda Bozova Belediyespor'u 5416, One Time Akademi'yi 4120 ve Şanlıurfa Gençlikspor'u 3431 mağlup eden Bağlar Belediyespor kadın basketbol takımı, üç maçını da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.



Kadın Voleybol Diyarbakır'da, futbol deplasmanda sınav verecek

2. Lig 15. grupta 20 puanla üçüncü sırada yer alan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımı, Pazar günü saat 13'te başlayacak müsabakada 26 puanla ikinci sırada bulunan Elazığ Belediye Ebuaş Elazığ Voleybol takımı ile karşı karşıya gelecek. Maç, Bağlar Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 1.Bölge 2.Grup'ta 17 puanla üçüncü sırada bulunan Bağlar Belediyespor futbol takımı ise Pazar günü saat 13.00'te Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.