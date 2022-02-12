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Diyarbakır’da Kadın İtfaiyecilerden öğrencilere eğitim

İHA

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevli kadın itfaiyeciler okullarda öğrencilere yönelik yangın eğitimlerine devam ediyor.

Diyarbakır’da Kadın İtfaiyecilerden öğrencilere eğitim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevli kadın itfaiyeciler okullarda öğrencilere yönelik yangın eğitimlerine devam ediyor.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yangınların nedenleri, yangınlara karşı alınacak tedbirler ve yangın yerinde nasıl davranılması gerektiği konularında eğitimler vermeyi sürdürüyor.
Yenişehir Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu avlusunda verilen eğitime öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanları katıldı.
İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli kadın itfaiyeciler tarafından 'yangın nedir, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, yangınla karşılaşılınca yapılması gerekenler, itfaiyenin görevleri' hakkında öğrenci ve öğretmenlere ayrıntılı bilgi verildi.
Yangınlarda kullanılacak araçgereçler hakkında öğrenci, öğretmen ve çalışanlara bilgi veren eğitmenler, okul bahçesinde katı, sıvı ve gaz sınıfı yangınlara müdahale şekillerini pratik olarak uyguladı.
Okul bahçesindeki yangınlara öğrenciler ve öğretmenler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek yangınlara nasıl müdahale etmesi gerektiğini öğrendi. İtfaiye Daire Başkanlığı, belirlenen okullarda eğitim programları düzenlemeye devam edeceği öğrenildi.

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