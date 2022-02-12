Yenişehirli sporcular Avrupa yolunda

MuayThai Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girerek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'yi makamında ziyaret etti.

Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Şampiyonası'nda almış oldukları derecelerden dolayı 1321 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Yıldız Kadınlar MuayThai Kick Boks Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 52 kiloda Ecem Naz Ertaş ile 50 kiloda Bejna Pektaş, Kaymakam Beşikci ile bir araya geldi.

Sporcuları makamında ağırlayan Kaymakam Beşikci, Yenişehir Spor Kulübü sporcuları ve antrenörlerini yaşatmış oldukları gururdan dolayı tebrik etti. Kaymakam Beşikci, "Yenişehir Spor Kulübü sporcularımızdan Bejna Pektaş ile Ecem Naz Ertaş'ı aldıkları derecelerden ötürü tebrik ediyorum. İstanbul'da yapılacak olan Yıldız Bayanlarda MuayThai Kick Boks Avrupa Şampiyonası'nda da şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum. Yenişehir Belediyesi olarak tüm sporcularımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

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