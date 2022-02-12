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Evlat nöbetindeki aile sayısı 261 oldu

DHA

Evlat nöbetindeki aile sayısı 261 oldu


Burak EMEKSerdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 894´üncü günde de sürdü. Ağabeyi Ömer için gelen İrem Orhan'la evlat nöbetindeki aile sayısı, 261´e yükseldi. Orhan, "Ağabeyimden haber almadan bu kapının önünden ayrılmayacağım. Eyleme güç ve cesaret alarak katıldık" dedi.
Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 894 gündür süren eylemde 34 aile, çocuklarına kavuştu. Ağabeyi Ömer için gelen İrem Orhan ile evlat nöbetindeki aile sayısı da 261´e yükseldi.
Batman´da 2016 yılında 19 yaşındayken, oto yıkamacıda çalışırken kaçırılan ağabeyi Ömer için oturma eylemine katılan İrem Orhan, "Ağabeyim, terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldı. Ağabeyimden haber alamıyoruz. Kız kardeşi olarak Batman´dan gelerek evlat nöbetinde olan ailelere katıldım. Ağabeyimden haber almadan bu kapının önünden ayrılmayacağım. Eyleme güç ve cesaret alarak katıldık. Ben buraya sesimi duyurmak için geldim. Eylemimde de kararlıyım ve kardeşimi almadan da buradan gitmeyeceğim. Kardeşim de beni görüyor ve izliyorsa bir an önce kaçıp gelsin. Güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. O gelinceye kadar da buradan asla ayrılmam" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Serdar SUNAR
2022-02-12 14:52:17

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