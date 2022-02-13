Diyarbakır'da amatör lig maçında kavga: 4 yaralı, 2 gözaltı



Burak EMEK Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA) Diyarbakırspor ile Yeni Muş Belediyespor'un karşı karşıya geldiği maçın sonunda futbolcular kavga etti, taraftarlar sahaya koltuk fırlattı. Çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, evinde Yeni Muş Belediyespor'u ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın son dakikasında Yeni Muş Belediyesporlu futbolcunun uzatma dakikalarında ceza sahası içerisinde düşürülmesiyle kazanılan penaltı golle sonuçlandı. Santrayla birlikte hakemin bitiş düdüğünün ardından futbolcular arasında kavga çıktı. 2 SAAT SONRA STADYUMDAN AYRILDILAR

Polisin araya girmesiyle, futbolcular arasındaki kavga sona erdi. Futbolcular soyunma odalarına yönlendirildi. Bu sırada tribündeki taraftarlar da stadyumun koltuklarını sahaya fırlattı. Bazı koltukların polise denk geldiği olayda 4 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Yeni Muş Belediyespor takımı, yaklaşık 2 saat sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçın bitimiyle birlikte futbolcuların kavga etmeleri

- Güvenlik güçlerinin müdahale etmeleri

- Taraftarların sahaya yabancı madde atmaları

- Güvenlik güçlerinden görüntüler

- Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK, Selim KAYA

2022-02-13 17:15:14



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