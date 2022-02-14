Kasiyeri bıçakla tehdit edip gasp yapan şüpheli tutuklandı

Bu kez de kediye şiddet! Tekmeleyip havaya fırlattı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü başına ise başına ise kapüşon takıp girdiği markette kasiyeri bıçakla tehdit ederek sigara ve elektronik eşya alıp kaçan A.B., yakalanıp, tutuklandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağlar ilçesinde, yüzüne cerrahi maske ve güneş gözlüğü, başına ise kapüşon takıp bir markete giren şüpheli, kasiyeri bıçakla tehdit edip 10 paket sigara ve elektronik eşya alıp kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Marketin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. A.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2022-02-14 11:51:03



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