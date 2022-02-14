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Diyarbakır'da 10 yıl hapis cezası olan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı

İHA

Diyarbakır'da 10 yıl hapis cezası olan hükümlü 4 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’da, "kasten adam öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, aramalar sonucunda 4 yıl sonra yakalandı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2018 yılından itibaren “Kasten Öldürme” suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut olan R.A. isimli şüpheli, Ergani ilçesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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